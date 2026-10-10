മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ട പോലീസ് കസ്റ്റഡിക്ക് ശേഷം പിണറായി വിജയനെ വിട്ടയച്ചു
ന്യൂഡൽഹി: മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിന്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് 'കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി'യും (CJP) ഇടതുപക്ഷ സംഘടനകളും നടത്തിയ പ്രതിഷേധത്തിനിടെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെ ഏകദേശം എട്ട് മണിക്കൂറിനുശേഷം ഡൽഹിയിൽ പോലീസ് വിട്ടയച്ചു. രാവിലെ 10.30-ന് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത അദ്ദേഹത്തെ മന്ദിർ മാർഗ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് വിട്ടയച്ചു.
രാവിലെ ഡൽഹിയിലെ കേരള ഹൗസിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയ പിണറായി വിജയൻ, പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്, ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് എം.പി, മുൻ മന്ത്രി കെ. എൻ. ബാലഗോപാൽ എന്നിവരെ ഡൽഹി പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. ഏകദേശം മൂന്നര മണിക്കൂറോളം നഗരത്തിൽ ചുറ്റിക്കറങ്ങിയ ശേഷം പോലീസ് ഇവരെ മന്ദിർ മാർഗ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് മാറ്റി. കസ്റ്റഡിയിലിരിക്കെ 81 വയസ്സുള്ള പിണറായി വിജയന് ഭക്ഷണമോ മരുന്നോ നൽകിയില്ലെന്ന് ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് ആരോപിച്ചു. ഈ ആരോപണത്തെത്തുടർന്ന് ഇടപെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം നടത്തി ആവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയോട് നിർദ്ദേശിച്ചു.