വെള്ളി, 21 നവം‌ബര്‍ 2025
  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. കേരള വാര്‍ത്ത

തിരുവനന്തപുരത്ത് തേങ്ങാ ചിപ്സിന് വന്‍ ഡിമാന്‍ഡ്; ദമ്പതികളുടെ പുതിയ ബിസിനസ് ട്രെന്‍ഡ്

തേങ്ങ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിച്ച് ഡ്രയറില്‍ ഉണക്കി ഏറ്റവും മികച്ച ചിപ്സ് തയ്യാറാക്കാം. ഈ ചിപ്സ് എണ്ണയില്‍ വറുക്കാത്തതിനാല്‍ ഇവ അല്‍പ്പം ആരോഗ്യകരമാകും.

സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified വെള്ളി, 21 നവം‌ബര്‍ 2025 (11:01 IST)
തിരുവനന്തപുരം: തേങ്ങ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിച്ച് ഡ്രയറില്‍ ഉണക്കി ഏറ്റവും മികച്ച ചിപ്സ് തയ്യാറാക്കാം. ഈ ചിപ്സ് എണ്ണയില്‍ വറുക്കാത്തതിനാല്‍ ഇവ അല്‍പ്പം ആരോഗ്യകരമാകും. ചായയോടൊപ്പമോ അല്ലാതെയോ നിങ്ങള്‍ക്ക് ഇത് കഴിക്കാം.തിരുവനന്തപുരത്തെ കാരയ്ക്കാമണ്ഡപം പൊന്നുമംഗലം എന്‍.എസ്. ഹൗസില്‍ ഷമീറും നജ്മിയും ചേര്‍ന്ന് പുറത്തിറക്കിയ ടെന്‍ഡര്‍ കോക്കനട്ട് ചിപ്സ് ഒരു ഹിറ്റാണ്. ആവശ്യക്കാര്‍ വര്‍ദ്ധിച്ചതോടെ, ദമ്പതികള്‍ ഇപ്പോള്‍ പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും കൂടുതല്‍ നല്ല വരുമാനം നേടുന്നു.

തേങ്ങാ ചിപ്സ് വാനില, പൈനാപ്പിള്‍, മാമ്പഴം എന്നിവയുടെ രുചികളിലും ഉണ്ടാക്കുന്നു. എണ്ണ ചേര്‍ക്കാതെ എട്ട് മണിക്കൂര്‍ ഡ്രയറില്‍ ഉണക്കിയതിനാല്‍, ഒരു വര്‍ഷത്തേക്ക് അവ ഭക്ഷ്യയോഗ്യമായിരിക്കും. വിവിധ ബിസിനസ് സംരംഭങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ച ശേഷം ഷമീര്‍ തേങ്ങാ ചിപ്സ് ഉണ്ടാക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചു. അദ്ദേഹം തീരുമാനം പറഞ്ഞപ്പോള്‍ കുടുംബം അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം നിന്നു.

തേങ്ങ എണ്ണയില്‍ വറുക്കാന്‍ കഴിയില്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ഷമീര്‍ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലെ നിര്‍മ്മാണ രീതികളെക്കുറിച്ച് പഠിച്ച ശേഷം ഡ്രയര്‍ രീതി പരീക്ഷിച്ചു. നിരവധി തവണ പരീക്ഷിച്ചതിന് ശേഷം ഷമീര്‍ ഉല്‍പ്പന്നം വിപണിയില്‍ പുറത്തിറക്കി.


അനുബന്ധ വാര്‍ത്തകള്‍


ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിക്കുക :