ബുധന്‍, 12 നവം‌ബര്‍ 2025
കുതിച്ചുയര്‍ന്ന് സ്വര്‍ണ്ണവില; പവന് മുക്കാല്‍ ലക്ഷം കവിഞ്ഞു

ഒരു പവന്‍ സ്വര്‍ണത്തിന്റെ വില 75,040 രൂപയായി. ഇന്ന് പവന് 80 രൂപയാണ് വര്‍ദ്ധിച്ചത്.

സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified ബുധന്‍, 6 ഓഗസ്റ്റ് 2025 (14:40 IST)
കുതിച്ചുയര്‍ന്ന് സ്വര്‍ണ്ണവില. പവന് മുക്കാല്‍ ലക്ഷം കവിഞ്ഞു. ഇന്നലെയും ഇന്നുമായി പവന് 720 രൂപ കൂടി. ഇതോടെ ഒരു പവന്‍ സ്വര്‍ണത്തിന്റെ വില 75,040 രൂപയായി. ഇന്ന് പവന് 80 രൂപയാണ് വര്‍ദ്ധിച്ചത്. ഇന്നലെ 640 രൂപ വര്‍ധിച്ചു. ഈ മാസം ആദ്യമായാണ് സ്വര്‍ണ്ണവില വര്‍ദ്ധിക്കുന്നത്.

കഴിഞ്ഞമാസം 23നാണ് സ്വര്‍ണ്ണവില ഇതിന് മുന്‍പ് മുക്കാല്‍ ലക്ഷം കടന്നത്. ലോകവിപണിയിലെ ചാഞ്ചല്യമാണ് സംസ്ഥാനത്തെ സ്വര്‍ണവിലയില്‍ പ്രതിഫലിക്കുന്നത്. ട്രംപിന്റെ താരിഫ് നയങ്ങള്‍ പ്രധാന പങ്കുവഹിക്കുന്നു. ഡോളറിന്റെ മൂല്യം ഇടിയുന്നതും സ്വര്‍ണവില ഉയരാന്‍ കാരണമാണ്.


