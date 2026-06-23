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പനിബാധിച്ച് മരിച്ചത് 87 പേര്, മുരളീധരന് വിടുവായത്തം നിര്ത്തി വകുപ്പിനെ ഏകോപിപ്പിക്കണം: വീണ ജോര്ജ്
കെ. മുരളീധരന്. വിടുവായത്തം നിര്ത്തി വകുപ്പിനെ ഏകോപനത്തോടെ നയിക്കണമെന്ന് മുന് ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണ ജോര്ജ്. പകര്ച്ചവ്യാധികളെ പ്രതിരോധിക്കാന് ആരോഗ്യ വകുപ്പിന് കഴിയുന്നില്ലെന്നും 30 ദിവസത്തിനുള്ളില് സംസ്ഥാനത്ത് പനി ബാധിച്ച് മരിച്ചത് 87 പേരാണെന്നും അവര് പറഞ്ഞു.
'10 വര്ഷത്തെ റീല്സും 5 വര്ഷത്തെ വീണമീട്ടലും ആണ് പ്രശ്നം' എന്ന് കെ. മുരളീധരന് പറഞ്ഞതായി കണ്ടെന്നും സോണിയാ ഗാന്ധിയെ മദാമ്മയെന്നും അഹമ്മദ് പട്ടേലിനെ അലൂമിനിയം പട്ടേലെന്നും വിളിച്ച മുരളീധരനില് നിന്ന് ഒരു മാറ്റവും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് കെ മുരളീധരന് ഇടയ്ക്കിടെ ഓര്മ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇരിക്കുന്നുവെന്നും വീണ ജോര്ജ് പറഞ്ഞു.
എല്ഡിഎഫ് സര്ക്കാരിന്റെ ആരോഗ്യ മേഖലയിലെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ഇപ്പോഴത്തെ ആരോഗ്യ മന്ത്രിക്ക് പ്രശ്നമാകാം. കാരണം അന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതല് കള്ളങ്ങള് പറഞ്ഞു അന്യായമായും നീതിരഹിതമായും ആരോഗ്യവകുപ്പിനെയും മന്ത്രിയെയും പ്രതിപക്ഷത്തു നിന്ന് ആക്രമിച്ചതിലും അധിക്ഷേപിച്ചതിലും മുന്നില് നിന്ന ആളുകളില് ഒരാളാണ് ഇന്നത്തെ ആരോഗ്യമന്ത്രി. അന്നത്തെ വാക്കുകളൊക്കെ ഇന്ന് ബൂമറാങ് പോലെ പറഞ്ഞവരിലേക്ക് ശക്തമായി തിരിച്ചെത്തുന്നത് നാം കണ്ടുതുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.- വീണ ജോര്ജ് പറഞ്ഞു.