Dhanalekshmi DL 15 lottery result: ഒരു കോടിയുടെ ഭാഗ്യശാലി ആര്?; ധനലക്ഷ്മി ലോട്ടറി ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു

നിഹാരിക കെ.എസ്|
Last Modified ബുധന്, 27 ഓഗസ്റ്റ് 2025 (15:58 IST)
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ ധനലക്ഷ്മി ലോട്ടറി ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. DH 636184 എന്ന നമ്പറിലുള്ള ടിക്കറ്റിനാണ് ഒന്നാം സമ്മാനമായ ഒരു കോടി രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനമായ 30 ലക്ഷം രൂപ DG 371229 എന്ന നമ്പറിലുള്ള ടിക്കറ്റിനാണ്. DH 458841 എന്ന നമ്പറിലുള്ള ടിക്കറ്റിനാണ് മൂന്നാം സമ്മാനമായ അഞ്ചുലക്ഷം രൂപ.
ഇന്ന് ഉച്ചക്കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടന്നത്. 50 രൂപയാണ് ടിക്കറ്റ് വില. ലോട്ടറിയുടെ സമ്മാനം 5000 രൂപയിൽ താഴെയാണെങ്കിൽ കേരളത്തിലുള്ള ഏത് ലോട്ടറിക്കടയിൽ നിന്നും തുക കരസ്ഥമാക്കാം. 5000 രൂപയിലും കൂടുതലാണെങ്കിൽ ടിക്കറ്റും ഐഡി പ്രൂഫും സർക്കാർ ലോട്ടറി ഓഫീസിലോ ബാങ്കിലോ ഏൽപിക്കണം.
Consolation Prize Rs.5,000/-
DA 636184
DB 636184
DC 636184
DD 636184
DE 636184
DF 636184
DG 636184
DJ 636184
DK 636184
DL 636184
DM 636184
4th Prize Rs.5,000/-
0157 0482 0761 1183 1272 1616 2007 2177 2536 2833 3475 3612 4491 5654 5883 6231 7982 8563 8568 9340
5th Prize Rs.2,000/-
0913 3059 3208 4509 6342 9634
6th Prize Rs.1,000/-
0641 0803 1380 1463 1654 1883 2356 3330 4353 4409 5099 5111 5400 5861 5877 5980 6042 6178 6412 6863 7276 7285 7619 7973 8587 8744 8810 8852 9285 9299
7th Prize Rs.500/-
7269 2597 4189 0735 1149 9519 0829 1079 0882 0840 2114 7872 9600 0903 0441 5066 8367 9418 5923 7294 9841 8130 7421 7062 4519 1010 4020 3713 7230 2474 7485 1858 3477 2451 0390 0701 6007 7019 1622 4825 9860 1437 9079 6971 4290 3295 4855 2614 8920 7011 2679 8767 2113 0591 3057 7033 2564 5884 5665 1576 4584 9772 0916 1924 5421 6505 6071 3579 5761 9101 3448