ബുധന്‍, 4 ഫെബ്രുവരി 2026
  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. കേരള വാര്‍ത്ത

ചുരിദാര്‍ ധരിച്ചെത്തിയതിനാല്‍ സ്‌കൂളില്‍ പ്രവേശനം നിഷേധിച്ചു; കൊട്ടാരക്കരയില്‍ സ്‌കൂളിന് മുന്നില്‍ കുത്തിയിരിപ്പ് സമരം നടത്തി പ്രധാനാധ്യാപിക

TEACHER
സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍|
TEACHER
കൊല്ലം: കൊട്ടാരക്കരയിലെ നെടുവത്തൂരിലെ ഈശ്വരവിലാസം സ്‌കൂളില്‍ ചുരിദാര്‍ ധരിച്ചതിന്റെ പേരില്‍ പ്രധാനാധ്യാപികയ്ക്ക് സ്‌കൂളില്‍ പ്രവേശനം നിഷേധിച്ച സംഭവത്തില്‍ പരാതി. സ്‌കൂള്‍ മാനേജരുടെ നിര്‍ദ്ദേശപ്രകാരമാണ് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നതെന്ന് അവകാശപ്പെട്ട് സ്‌കൂള്‍ സുരക്ഷാ ജീവനക്കാര്‍ പ്രധാനാധ്യാപിക സിന്ധുവിനെ ഗേറ്റില്‍ തടഞ്ഞുവച്ചതായി റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പറയുന്നു. എന്നാല്‍ താന്‍ പിന്നീട് അത്തരമൊരു നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കിയിട്ടില്ലെന്ന് സ്‌കൂള്‍ മാനേജര്‍ സുരേഷ് കുമാര്‍ പറഞ്ഞു.

ബുധനാഴ്ച രാവിലെ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെ ഉച്ചഭക്ഷണത്തിനുള്ള സാധനങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള സാധനങ്ങള്‍ വാങ്ങിയ ശേഷമാണ് പ്രധാനാധ്യാപിക സ്‌കൂളിലെത്തിയത്. സുരക്ഷാ ജീവനക്കാര്‍ തടഞ്ഞതിനെത്തുടര്‍ന്ന് അവര്‍ സ്‌കൂള്‍ ഗേറ്റിന് മുന്നില്‍ കുത്തിയിരിപ്പ് സമരം ആരംഭിച്ചു. കൊട്ടാരക്കര പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തിയതിനു ശേഷമാണ് അവര്‍ക്ക് സ്‌കൂളില്‍ പ്രവേശിക്കാന്‍ അനുവാദം ലഭിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളില്‍ സ്‌കൂള്‍ മാനേജര്‍ ഓഫീസ് മുറി സന്ദര്‍ശിച്ച് പ്രധാനാധ്യാപികയോട് സാരി ധരിച്ച് സ്‌കൂളില്‍ വരണമെന്നും ചുരിദാര്‍ ധരിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണമെന്നും ആവര്‍ത്തിച്ച് നിര്‍ദ്ദേശിച്ചിരുന്നതായി റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പറയുന്നു. അതേസമയം, പ്രധാനാധ്യാപിക സ്‌കൂളിന് പുറത്ത് പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടത്തുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്.

2014 ലും 2021 ലും പുറപ്പെടുവിച്ച സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവുകളില്‍ അധ്യാപകര്‍ക്ക് മാന്യവും സുഖകരവുമായ ഏത് വസ്ത്രവും ധരിക്കാന്‍ അനുവാദമുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സാരി ധരിക്കുന്നത് നിര്‍ബന്ധമല്ലെന്നും ഉത്തരവുകളില്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു.


അനുബന്ധ വാര്‍ത്തകള്‍


ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിക്കുക :