വെള്ളി, 26 ഡിസം‌ബര്‍ 2025
ബൈക്ക് നിര്‍ത്തിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചു; പരിക്കേറ്റ യുവാക്കളെ റോഡില്‍ ഉപേക്ഷിച്ച് പോലീസുകാര്‍ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു

സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified വെള്ളി, 26 ഡിസം‌ബര്‍ 2025 (19:15 IST)
ആലപ്പുഴ: ചെല്ലാനം റോഡില്‍ വെള്ളിയാഴ്ച പുലര്‍ച്ചെ നാല് മണിയോടെയാണ് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ യുവാവിനെ റോഡില്‍ ഉപേക്ഷിച്ച് പോലീസ് സംഘം ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടത് എന്നാണ് ആരോപണം. ക്രിസ്മസ് ആഘോഷങ്ങള്‍ കഴിഞ്ഞ് ബൈക്കില്‍ മടങ്ങുകയായിരുന്ന യുവാക്കളെ പോലീസ് തടയാന്‍ ശ്രമിച്ചപ്പോഴാണ് അപകടം സംഭവിച്ചത്. കണ്ണമാലി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനും ഒരു ബൈക്ക് യാത്രികനും അപകടത്തില്‍ പരിക്കേറ്റു. എന്നാല്‍, യുവാക്കളെ റോഡില്‍ ഉപേക്ഷിച്ച് പോലീസ് സംഘം പരിക്കേറ്റ ഉദ്യോഗസ്ഥനുമായി ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടതായി ആരോപണമുണ്ട്. യുവാക്കളില്‍ ഒരാള്‍ക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റു.

ആലപ്പുഴ കൊമ്മാടിയിലെ അനില്‍ (27), സുഹൃത്ത് രാജന്‍ (27) എന്നിവര്‍ക്കാണ് പരിക്കേറ്റത്. മൂക്കിനും കാലിനും ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ അനിലിനെ സുഹൃത്ത് ബൈക്കില്‍ കെട്ടിവച്ചത് 22 കിലോമീറ്റര്‍ അകലെയുള്ള ചെട്ടികാട് സര്‍ക്കാര്‍ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. അവിടെ നിന്ന് ആംബുലന്‍സില്‍ മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. പരിക്കേറ്റ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ മെഡിക്കല്‍ ട്രസ്റ്റ് ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.


