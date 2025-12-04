പ്രഖ്യാപനം ഉടനുണ്ടാകും, രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെ കോൺഗ്രസ് പുറത്താക്കും

അഭിറാം മനോഹർ|
രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെ കോണ്ഗ്രസില് നിന്നും പുറത്താക്കികൊണ്ടുള്ള ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം ഉടനുണ്ടാകുമെന്ന് റിപ്പോര്ട്ട്. രാഹുലിനെ പാര്ട്ടിയില് നിന്ന് പുറത്താക്കാനുള്ള തീരുമാനം കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് സണ്ണി ജോസഫ് ഹൈക്കമാന്ഡിനെ അറിയിച്ചതായാണ് റിപ്പോര്ട്ട്.
രാഹുലിനെതിരെ ഉയര്ന്ന ആരോപണങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തില് രാഹുലിനെ പാര്ട്ടിയില് നിന്നും പുറത്താക്കണമെന്ന് കെ മുരളീധരനടക്കം പല നേതാക്കളും കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളില് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. തദ്ദേശതെരെഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തിരിക്കെ രാഹുല് വിഷയം പാര്ട്ടിയെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കിയിരുന്നു. ഇതോടെയാണ് രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെ പുറത്താക്കാമെന്ന തീരുമാനത്തിലെത്തിയത്.