സംസ്ഥാനത്ത് കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസത്തിനിടെ നടത്തിയത് 1014 വെളിച്ചെണ്ണ പരിശോധനകള്‍; പിടിച്ചെടുത്തത് 17,000 ലിറ്റര്‍ വ്യാജ വെളിച്ചെണ്ണ

സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified ബുധന്, 20 ഓഗസ്റ്റ് 2025 (20:47 IST)
സംസ്ഥാനത്ത് കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസത്തിനിടെ 1014 വെളിച്ചെണ്ണ പരിശോധനകള് നടത്തിയതായി ആരോഗ്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി വീണാ ജോര്ജ്. വിവിധ ദിവസങ്ങളിലായി നടത്തിയ പരിശോധനകളില് 17,000 ത്തോളം ലിറ്റില് വ്യാജ വെളിച്ചെണ്ണ
പിടിച്ചെടുത്തു. 469 സാമ്പിളുകള് ശേഖരിച്ച് നടപടികള് സ്വീകരിച്ചു. 25 സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് നോട്ടീസ് നല്കി.
കേരസൂര്യ, കേര ഹരിതം, കുട്ടനാടന് കേര തുടങ്ങിയ പേരിലുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ നിര്മ്മാതാക്കള്ക്കെതിരെ നിയമ നടപടി സ്വീകരിച്ചു. കഴിഞ്ഞ ഏപ്രില് മാസം മുതല് സംസ്ഥാനത്ത് 21,030 ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ പരിശോധനകളാണ് നടത്തിയത്. 331 സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കെതിരെ കേസ് ഫയല് ചെയ്തു.1613 സ്ഥാപനങ്ങളില് നിന്നും 63 ലക്ഷം രൂപയുടെ പിഴ ഈടാക്കി. കൂടുതല് സ്ഥലങ്ങളില് വരും ദിവസങ്ങളില് പരിശോധന നടത്തും.
ഓണക്കാലത്ത് വിതരണം ചെയ്യുന്ന ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുടെ ഗുണനിലവാരവും സുരക്ഷയും ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനായി ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ വകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തില് സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി പരിശോധനകള് ശക്തമാക്കും. ഓണക്കാലത്ത് സംസ്ഥാനത്ത് നിര്മ്മിക്കുന്നതും ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നതും വിതരണം ചെയ്യുന്നതും വില്ക്കുന്നതുമായ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുടെ ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനായി അടുത്ത ആഴ്ച മുതല് എല്ലാ ജില്ലകളിലും പ്രത്യേക സ്ക്വാഡ് രൂപീകരിച്ച് പരിശോധനകള് കര്ശനമാക്കും. രാത്രികാല പരിശോധനയും ഉണ്ടാകും. തട്ടുകടകള് കൂടി കേന്ദ്രീകരിച്ച് കര്ശന പരിശോധന ഉറപ്പാക്കാനും മന്ത്രി നിര്ദേശം നല്കി.