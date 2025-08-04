Thiruvananthapuram|
കുതിച്ചുയരുന്ന വെളിച്ചെണ്ണ
വില പിടിച്ചുനിര്ത്താന് നിര്ണായക ഇടപെടലുമായി സംസ്ഥാന സര്ക്കാര്. ഓണത്തിനു സബ്സിഡി നിരക്കില് രണ്ട് ലിറ്റര് വെളിച്ചെണ്ണ സപ്ലൈകോയിലൂടെ നല്കുമെന്ന് ഭക്ഷ്യപൊതുവിതരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി ജി.ആര്.അനില് പറഞ്ഞു.
സംസ്ഥാനത്തെ വെളിച്ചെണ്ണ വില ഇനിയും കുറയ്ക്കാന് സര്ക്കാര് ഇടപെടല് തുടരും. ഓണത്തിനു എല്ലാ റേഷന് കാര്ഡ് ഉടമകള്ക്കും കാര്ഡ് ഒന്നിന് രണ്ട് ലിറ്റര് വെളിച്ചെണ്ണ നല്കുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
ഈ മാസം ഒരു റേഷന് കാര്ഡിന് ഒരു ലിറ്റര് വെളിച്ചെണ്ണ സബ്സിഡി നിരക്കില് 349 രൂപ നിരക്കില് സപ്ലൈകോയിലൂടെ ലഭിക്കും. അതേ കാര്ഡുകാരന് അടുത്ത മാസവും നാലാം തീയതി വരെ സബ്സിഡി നിരക്കില് വെളിച്ചെണ്ണ വാങ്ങാവുന്നതാണ്.
അഞ്ചാം തിയതി ഓണത്തിനു സബ്സിഡി നിരക്കില് വെളിച്ചെണ്ണ നല്കുന്നുണ്ട്. ഇതുപ്രകാരം ഓണത്തിന് ഒരു കാര്ഡുകാരന് സബ്സിഡി നിരക്കില് രണ്ടു ലിറ്റര് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ലഭിക്കുക. വിപണിയിലെ മോശം വെളിച്ചെണ്ണ വില്പ്പന കണ്ടെത്താന് ഭക്ഷസുരക്ഷാ വകുപ്പിനു നിര്ദേശം നല്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.