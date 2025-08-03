എസ് ഐ ആകാൻ മോഹം - പി.എസ്.സി കനിഞ്ഞില്ല - യൂണിഫോം ധരിച്ചു നടന്നപ്പോൾ പിടിയിലായി

ആലപ്പുഴ|
എ കെ ജെ അയ്യർ|
Last Modified ഞായര്, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2025 (13:12 IST)
ആലപ്പുഴ:
എസ്ഐ വേഷത്തില് ട്രെയിന് യാത്ര നടത്തിയ യുവാവ് പോലീസ് അറസ്റ്റിലായി. തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശി അഖിലേഷ് (30) ആണ് റെയില്വെ പൊലീസിന്റെ പിടിയിലായത്. ഗുരുവായൂര് തിരുവനന്തപുരം - ചെന്നൈ എഗ്മോര് ട്രെയിനില് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുലര്ച്ചയാണ്
യുവാവ് പോലീസ് വലയിലായത്.
കായംകുളം സ്റ്റേഷനില് നിന്ന് ട്രെയിന് വിട്ടപ്പോള് പരിശോധന നടത്തിയ റെയില്വേ പൊലീസ് പോലീസ് യൂണിഫോമില് കണ്ടയാളെ സല്യൂട്ട് ചെയ്തപ്പോള് തിരിച്ചു നല്കിയ സല്യൂട്ടില് സംശയം തോന്നിയതാണ് ഇയാളെ പിടികൂടാന് കാരണം. ചോദ്യംചെയ്യലില് തൃശൂരിലേക്ക് പോകുകയാണെന്നും ഇരിങ്ങാലക്കുട സ്റ്റേഷനിലെ എസ് ഐയാണെന്നും പറഞ്ഞു. ഇതിനൊപ്പംതൊപ്പിയടക്കം പൊലീസിന്റെ ഔദ്യോഗിക ചിഹ്നവും യൂണിഫോമില് പേരുമുണ്ടായിരുന്നു.
എന്നാല് ഉടര്ന്നുള്ള അന്വേഷണത്തില് സംഗതി വ്യാജമാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞതോടെ ആലപ്പുഴ റെയില്വേ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി എസ്ഐ കെ ബിജോയ് കുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തില് ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോഴാണ് തൃശൂരില് പിഎസ്സി പരീക്ഷയെഴുതാന് പോയതാണെന്നും ചെറുപ്പം മുതല് പൊലീസില് ചേരാനുള്ള ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു എന്നും ഇതിനായി ടെസ്റ്റ് എഴുതിയെങ്കിലും പാസായില്ല. അത് സഫലമാക്കാനാണ് പൊലീസ് വേഷം ധരിച്ച് ട്രെയിനില് യാത്ര ചെയ്തതെന്നാണ് യുവാവ് പറഞ്ഞത്. എന്നാല് യൂണിഫോമും പൊലീസിന്റെ ഔദ്യോഗിക ചിഹ്നവും വേഷവും ധരിച്ച് മറ്റ് കാര്യങ്ങള്ക്ക് ഉപയോഗിച്ചുവെന്ന കുറ്റങ്ങള് ചുമത്തിയാണ് കേസെടുത്തത്.