ആറ് മാസം പ്രായമായ കുഞ്ഞിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസില്‍ അമ്മൂമ അറസ്റ്റില്‍; കൊലപാതക കാരണം മാനസിക വിഭ്രാന്തി

രേണുക വേണു|
Last Modified വ്യാഴം, 6 നവംബര് 2025 (11:51 IST)
അങ്കമാലിയില് ആറ് മാസം പ്രായമായ കുഞ്ഞിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസില് അമ്മൂമ അറസ്റ്റില്. അങ്കമാലി കറുകുറ്റിക്കടുത്ത് കരിപ്പാലയില് റോസിലി (66) ആണ് അറസ്റ്റിലായത്.
മാനസിക വിഭ്രാന്തിയെ തുടര്ന്നാണ് കൊലപാതകമെന്നാണ് വിവരം. പോസ്റ്റ്മോര്ട്ടം പൂര്ത്തിയാക്കി വൈകിട്ട് നാലു മണിയോടെ എടക്കുന്നം സെന്റ് ആന്റണീസ് പള്ളി സെമിത്തേരിയില് കുഞ്ഞിന്റെ മൃതദേഹം സംസ്കരിക്കും. അറസ്റ്റിലായ റോസിലി ആശുപത്രിയില് ചികിത്സയിലാണ്.
കുഞ്ഞിന്റേത് കൊലപാതകമെന്ന് പൊലീസ് ഇന്നലെ സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. കൊല നടത്താന് ഉപയോഗിച്ചതെന്നു കരുതുന്ന കത്തി പൊലീസ് കണ്ടെത്തി. റോസിലിയും കുറ്റം സമ്മതിച്ചതായാണ് വിവരം. മാനസികാസ്വാസ്ഥ്യം നേരിടുന്ന റോസിലിയെ ആശുപത്രിയില് എത്തിയാണ് പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഇവരെ കോടതിയില് ഹാജരാക്കുന്നത് അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളില് തീരുമാനമായില്ല. ആരോഗ്യനില മോശമായി തുടരുകയാണെങ്കില് ആശുപത്രിയില് തന്നെ നിരീക്ഷണത്തിലാക്കിയേക്കും.