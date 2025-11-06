സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified വ്യാഴം, 6 നവംബര് 2025 (10:39 IST)
സ്ത്രീ യാത്രക്കാരുടെ സുരക്ഷയ്ക്കായി ട്രെയിനുകളില് സായുധ ഗാര്ഡുകളെ അനുവദിക്കണമെന്ന് കേരളം റെയില്വേയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. കേരളത്തില് ഓടുന്ന രാത്രി ട്രെയിനുകളില് തോക്കുകള് കൊണ്ടുപോകാന് കേരള റെയില്വേ പോലീസിന് അനുമതി നല്കണമെന്നാണ് ആവശ്യം. ഇതുസംബന്ധിച്ച് റെയില്വേ എസ്പി ഒരു കത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അനുമതി ലഭിച്ചാല് ട്രെയിനുകളിലെ പോലീസ് സുരക്ഷയ്ക്ക് ഒരു സബ് ഇന്സ്പെക്ടര് നേതൃത്വം നല്കും. റെയില്വേ പോലീസിന്റെ എണ്ണം വര്ദ്ധിപ്പിക്കാനും ശുപാര്ശ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
നിലവില് ട്രെയിനുകളില് സായുധ സുരക്ഷ നല്കുന്ന അതോറിറ്റി റെയില്വേ പ്രൊട്ടക്ഷന് ഫോഴ്സ് (ആര്പിഎഫ്) ആണ്. വിഐപികള് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോള് മാത്രമേ റെയില്വേ പോലീസിന് തോക്കുകള് കൊണ്ടുപോകാന് കഴിയൂ. അല്ലാത്തപക്ഷം അവര്ക്ക് ലാത്തികളും ടോര്ച്ചുകളും മാത്രമേ ആയുധങ്ങളായി ഉപയോഗിക്കാന് കഴിയൂ. 1027 കിലോമീറ്റര് റെയില്വേ ട്രാക്കുള്ള കേരളത്തില് 13 റെയില്വേ പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകള് മാത്രമേയുള്ളൂ.
ട്രെയിനുകളുടെയും യാത്രക്കാരുടെയും വര്ദ്ധനവ് കണക്കിലെടുത്ത് 10 പുതിയ സ്റ്റേഷനുകളും ഔട്ട്പോസ്റ്റുകളും അനുവദിക്കാനും റെയില്വേയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പ്രധാന റെയില്വേ സ്റ്റേഷനുകളില് പോലും നിലവില് പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളോ ഔട്ട്പോസ്റ്റുകളോ ഇല്ല.