Kerala Weather, August 19: മഴ വടക്കോട്ട്, മധ്യകേരളം ശാന്തം; ന്യൂനമര്‍ദ്ദത്തിനു ശക്തി കൂടിയേക്കാം

Weather News: അറബിക്കടലില്‍ തെക്കന്‍ കൊങ്കണ്‍ മുതല്‍ വടക്കന്‍ കേരള തീരം വരെ ന്യുൂനമര്‍ദ്ദപാത്തി നിലനില്‍ക്കുന്നു

Thiruvananthapuram| രേണുക വേണു| Last Modified ചൊവ്വ, 19 ഓഗസ്റ്റ് 2025 (08:38 IST)

Kerala Weather News in Malayalam: സംസ്ഥാനത്ത് വടക്കന്‍ ജില്ലകളില്‍ മഴ തുടരും. ബംഗാള്‍ ഉള്‍ക്കടലിനു മുകളില്‍ വടക്കന്‍ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് - തെക്കന്‍ ഒഡീഷ തീരത്തിന് മുകളിലായി സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്ന ന്യൂനമര്‍ദ്ദം തീവ്രന്യൂനമര്‍ദ്ദമായി ശക്തി പ്രാപിക്കാന്‍ സാധ്യത. വടക്കന്‍ ആന്ധ്രാ പ്രദേശ് - തെക്കന്‍ ഒഡീഷ തീരത്തേക്ക് ഈ ന്യൂനമര്‍ദ്ദം എത്തിച്ചേരും.

അറബിക്കടലില്‍ തെക്കന്‍ കൊങ്കണ്‍ മുതല്‍ വടക്കന്‍ കേരള തീരം വരെ ന്യുൂനമര്‍ദ്ദപാത്തി നിലനില്‍ക്കുന്നു. കേരളത്തില്‍ അടുത്ത അഞ്ച് ദിവസം നേരിയ / ഇടത്തരം മഴയ്ക്ക് സാധ്യത. ഇന്ന് ഒറ്റപ്പെട്ട അതിശക്തമായ മഴയ്ക്കും നാളെ വരെ ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴയ്ക്കും സാധ്യതയുണ്ട്. 40 മുതല്‍ 50 വരെ വേഗതയില്‍ ശക്തമായ കാറ്റിനു സാധ്യതയെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.
വയനാട്, കണ്ണൂര്‍, കാസര്‍ഗോഡ് ജില്ലകളില്‍ ഇന്ന് ഓറഞ്ച് അലര്‍ട്ട്. ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളില്‍ അതിശക്തമായ മഴയ്ക്കു സാധ്യതയുണ്ട്. ഇടുക്കി, എറണാകുളം, തൃശൂര്‍, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട് ജില്ലകളില്‍ ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴയ്ക്കു സാധ്യതയുള്ളതിനാല്‍ യെല്ലോ അലര്‍ട്ട് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. കേരള-കര്‍ണാടക-ലക്ഷദ്വീപ് തീരങ്ങളില്‍ ഇന്ന് മത്സ്യബന്ധനത്തിനു വിലക്ക് ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടങ്ങളില്‍ മണിക്കൂറില്‍ 40 മുതല്‍ 65 കിലോമീറ്റര്‍ വരെ വേഗതയില്‍ കാറ്റ് വീശാന്‍ സാധ്യതയുള്ളതിനാല്‍ ജാഗ്രത പാലിക്കുക.


