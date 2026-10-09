ഡോക്ടറും എന്ജിനീയറുമാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് വിവാഹത്തട്ടിപ്പിലൂടെ നൂറോളം സ്ത്രീകളെ കബളിപ്പിച്ച മലയാളി പിടിയില്
ആലപ്പുഴ: വിവാഹവാഗ്ദാനം നല്കിയും അല്ലാതെയും സ്ത്രീകളെ കബളിപ്പിച്ച് അവരുടെ സ്വര്ണ്ണവും പണവും തട്ടിയെടുത്തെന്നാരോപിച്ച് 45-കാരനായ ഒരാളെ കേരളത്തില് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഏകദേശം നൂറോളം സ്ത്രീകളെ ഇയാള് കബളിപ്പിച്ചതായി പോലീസ് ചോദ്യം ചെയ്യലില് വെളിപ്പെട്ടതിനെത്തുടര്ന്ന് പോലീസ് പ്രത്യേക അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. വയനാട് ജില്ലയിലെ മാനന്തവാടി സ്വദേശിയായ ബിജു ആന്റണിയെയാണ് (45) വ്യാഴാഴ്ച ചേര്ത്തല പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. സുല്ത്താന് ബത്തേരിയില് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഭാര്യയും മക്കളുമുണ്ട്.
2020-ല് ചേര്ത്തല വയലാര് സ്വദേശിയായ രമ്യയെ വിവാഹം കഴിച്ച ഇയാള് മൂന്ന് ദിവസത്തിന് ശേഷം അപ്രത്യക്ഷനായി. ഒരു ഹോട്ടല് തുടങ്ങാനെന്ന വ്യാജേന അവരില് നിന്ന് 30,000 രൂപ കൈക്കലാക്കിയ ഇയാള് അലമാരയില് സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ഏഴ് പവന് സ്വര്ണ്ണവും മോഷ്ടിച്ച് കടന്നുകളയുകയായിരുന്നു. രമ്യയുടെ പരാതിയില് പോലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. വിവാഹ പരസ്യം വഴി പരിചയപ്പെട്ട കണ്ണൂര് ജില്ലയിലെ തളിപ്പറമ്പ് സ്വദേശിയായ ഒരു യുവതിയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്തെന്ന കേസിലും ഇയാള് പ്രതിയാണ്. മഞ്ചേശ്വരം പോലീസ് സ്റ്റേഷനില് രജിസ്റ്റര് ചെയ്ത കേസ് പ്രകാരം ഇയാള് യുവതിയെ കര്ണാടകയിലെ ഹൊസangadi-യിലുള്ള ഒരു ലോഡ്ജില് കൊണ്ടുപോയി ബലാത്സംഗം ചെയ്യുകയും, മൂന്നര പവന് സ്വര്ണ്ണവുമായി കടന്നുകളയുകയും ചെയ്തു. ഇതേപോലുള്ള തട്ടിപ്പുകള് ഇയാള് പലയിടത്തും നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് സംശയിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും പല ഇരകളും പരാതി നല്കാന് മടിക്കുന്നതായാണ് വിവരം.
ഒരു ഡോക്ടറാണെന്ന് അവകാശപ്പെട്ട് വിവാഹാലോചന പരസ്യങ്ങള് നല്കി സ്ത്രീകളുമായി സൗഹൃദം സ്ഥാപിക്കുകയും തുടര്ന്ന് അവരെ കബളിപ്പിച്ച് സ്വര്ണാഭരണങ്ങള് തട്ടിയെടുക്കുകയുമായിരുന്നു ഇയാളുടെ രീതി. ആശുപത്രികള്, ഹോട്ടലുകള്, മറ്റ് ബിസിനസുകള് എന്നിവ തുടങ്ങാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇരകളില് നിന്ന് പണം തട്ടിയെടുത്തിരുന്നതായും ആരോപണമുണ്ട്. കണ്ണൂര് ടൗണ് പോലീസ് സ്റ്റേഷന് പരിധിയില് രജിസ്റ്റര് ചെയ്ത സ്വര്ണം മോഷ്ടിച്ച കേസിലെ ശിക്ഷ ഇയാള് നേരത്തെ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്.