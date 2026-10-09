എന്താണ് കോൺഗ്രസെ ഇത്.., വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം അപേക്ഷ നൽകുന്നവരെ നിരീക്ഷിക്കാൻ കൊച്ചി കോർപ്പറേഷൻ തീരുമാനം!
സ്ഥിരമായി വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം അപേക്ഷ സമര്പ്പിക്കുന്നവരെ നിരീക്ഷിക്കാന് കൊച്ചി കോര്പ്പറേഷന് കൗണ്സില് യോഗത്തില് തീരുമാനം. ഇത്തരത്തില് അപേക്ഷകള് നല്കുന്ന അപേക്ഷകരുടെ വിവരങ്ങള് ശേഖരിക്കാന് കോര്പ്പറേഷന് സെക്രട്ടറിക്ക് കൗണ്സില് യോഗം നിര്ദേശം നല്കി. ശേഖരിക്കുന്ന വിവരങ്ങള് വിജിലന്സിന് കൈമാറി അപേക്ഷകര്ക്കെതിരെ അന്വേഷണം നടത്താനും യോഗം തീരുമാനിച്ചു.
കൗണ്സില് യോഗത്തില് യുഡിഎഫ് കൗണ്സിലര്മാരാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചത്. സ്ഥിരമായി വിവരാവകാശ അപേക്ഷ നല്കുന്നവരുടെ ചിത്രങ്ങള് കോര്പ്പറേഷന് ഓഫീസില് പതിപ്പിക്കണമെന്ന ആവശ്യമാണ് ഇവര് ഉന്നയിച്ചത്. കൂടാതെ അപേക്ഷകരെ വിവരാവകാശ തൊഴിലാളികളെന്ന് വിളിച്ച് അപേക്ഷിച്ചതായും ആക്ഷേപമുണ്ട്. അതേസമയം കോര്പ്പറേഷന്റെ നീക്കം ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധമാണെന്ന് എല്ഡിഎഫ് കൗണ്സിലര് എലിസബത്ത് ടീച്ചര് യോഗത്തില് പറഞ്ഞു.ശക്തമായ എതിര്പ്പാണ് പ്രമേയത്തിനെതിരെ എല്ഡിഎഫ് ഉയര്ത്തിയത്.