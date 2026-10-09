  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. കേരള വാര്‍ത്ത
  4. Resorcio Gamifield Learning for Schools and Students
Written By നെൽവിൻ വിൽസൺ നെൽവിൻ വിൽസൺ
Last Updated : Friday, 9 October 2026 (18:55 IST)

കുട്ടികൾ മാത്രമല്ല അധ്യാപകരും മാതാപിതാക്കളും പഠിക്കണം; വിദ്യാഭ്യാസ രീതിയുടെ മുഖം മിനുക്കുന്ന 'റിസോഴ്സിയോ'

Resorcio Gamifield Learning for Schools and Students
Written By: നെൽവിൻ വിൽസൺ
Updated: Fri, 9 Oct 2026 (18:55 IST)
google-news
Resorcio Student Workshop

' കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാൻ മെറ്റീരിയൽസ് ഇല്ലാത്തതല്ല പ്രശ്നം, അല്ലെങ്കിൽ അധ്യാപകർക്കും മാതാപിതാക്കൾക്കും കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാൻ കണ്ടന്റ് കിട്ടാത്തതുമല്ല. യഥാർഥ പ്രശ്നം മറ്റു പലതുമാണ്. അവരായിരിക്കുന്ന ചുറ്റുപാടുകൾ മുതൽ മാനസികാവസ്ഥ വരെ കുട്ടികളുടെ കരിയറിനെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട്. അത് മനസിലാക്കിയാണ് 'റിസോഴ്സിയോ' എന്ന ആശയത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ എത്തുന്നത്,' അറിവിന്റെയും നൂതന വിദ്യാഭ്യാസ രീതിയുടെയും പുത്തൻ ജാലകങ്ങൾ തുറന്നിട്ട എഡ്യുക്കേഷൻ സ്റ്റാർട്ടപ്പും കണ്ടന്റ് അഗ്രിഗേറ്റർ പ്ലാറ്റ്ഫോമുമായ 'റിസോഴ്സിയോ'യുടെ സ്ഥാപകരിൽ ഒരാളായ റോബിൻസ് ജെ ആലപ്പാട്ട് പറഞ്ഞു. 
 
'റിസോഴ്സിയോ'യുടെ തുടക്കം 
 
കോവിഡ് സമയത്താണ് വിദ്യാർഥികളെ ലക്ഷ്യംവെച്ച് ഒരു ഇ-പ്ലാറ്റ്ഫോം ആരംഭിക്കുന്നത്. സുഹൃത്തായ ഗീതിക സുദീപ് സഹസ്ഥാപകയായിരുന്നു. ഒരു കണ്ടന്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്ന നിലയിൽ മാത്രമായിരുന്നു ആദ്യകാല പ്രവർത്തനം. പഠിക്കാനുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് തയ്യാറാക്കുന്നു, പാഠപുസ്തകങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമാക്കി നോട്ടുകൾ തയ്യാറാക്കുക എന്നതൊക്കെയായിരുന്നു ആദ്യകാല പ്രവർത്തനങ്ങൾ. കുട്ടികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും മാതാപിതാക്കൾക്കും ഉപകാരപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ കണ്ടന്റുകൾ ഒരുക്കിനൽകി. പിന്നീടാണ് ഒരുകാര്യം മനസിലായത്, കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാൻ മെറ്റീരിയൽസ് ഇല്ലാത്തതല്ല പ്രശ്നം, അവരെ ബാധിക്കുന്ന മറ്റു പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് കുറച്ചുകൂടി വിശാലമായ കാഴ്ചപ്പാടിൽ 'റിസോഴ്സിയോ' എന്ന ആശയത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത്. 2022 അവസാനത്തോടെയാണ് 'റിസോഴ്സിയോ' എന്ന ആശയത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത്.

Resorcio Teacher's Workshop
Resorcio Teacher's Workshop
 
കേവലം പഠിക്കുന്നതോ പഠിപ്പിക്കുന്നതോ അല്ല ! 
 
വിദ്യാർഥികൾക്ക് പഠിക്കാനായി സൗകര്യം ഒരുക്കുന്നതോ അധ്യാപകർക്ക് പഠിപ്പിക്കാൻ ആവശ്യമായ സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതോ അല്ല യഥാർഥത്തിൽ ആവശ്യമെന്ന് ഞങ്ങൾ മനസിലാക്കി. സ്‌കൂളുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് വിദ്യാർഥികളും അധ്യാപകരും രക്ഷിതാക്കളുമായി സംസാരിച്ചു. വിദ്യാർഥികളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാനസിക, ശാരീരിക മാറ്റങ്ങൾ മുതൽ അവർ ആയിരിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ എങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കപ്പെടുന്നു എന്നത് വരെ ഞങ്ങൾ പഠനവിഷയമാക്കി. ഇതെല്ലാം മനസിലാക്കി കൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടി വിശാലമായ ഒരു പരിശീലന പദ്ധതിയാണ് പിന്നീട് ഞങ്ങൾ പിന്തുടരുന്നത്. പ്രധാനമായും സിബിഎസ്ഇ സ്‌കൂളുകളിലാണ് ഇപ്പോൾ 'റിസോഴ്സിയോ'യുടെ പ്രൊജക്ടുകൾ നടക്കുന്നത്. മാതാപിതാക്കൾക്കും കുട്ടികൾക്കും ഇടയിലും അധ്യാപകർക്കും വിദ്യാർഥികൾക്കും ഇടയിലും ചില കമ്യൂണിക്കേഷൻ വിടവുകൾ ഉണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് മനസിലായി. അത് പരിഹരിക്കാനായി മനശാസ്ത്രപരമായ രീതിയിലും ഈ വിഷയത്തെ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അതിനു ഉതകുന്ന തരത്തിൽ വിദഗ്ധരെ കൂടി ഉൾക്കൊള്ളിച്ചാണ് പരിശീലന പദ്ധതി ഇപ്പോൾ മുന്നോട്ടു പോകുന്നത്. 
കേവലം ട്രെയ്നിങ് പരിപാടിയല്ല 
 
സ്‌കൂൾ ഇക്കോ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് നിന്നുള്ള ഒരു പദ്ധതിയാണ് 'റിസോഴ്സിയോ'യിലൂടെ നടപ്പിലാക്കുന്നത്. നിലവിൽ സിബിഎസ്ഇ സ്‌കൂളുകളിൽ മാത്രമാണെങ്കിലും മറ്റു മേഖലകളിലേക്കും ഇത് നീട്ടാനുള്ള ആലോചനകൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഒന്നര വർഷം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന വിശാലമായ പ്രൊജക്ടാണ് ഞങ്ങൾ സ്‌കൂളുകളിൽ നടപ്പിലാക്കുന്നത്. സർവീസ് ഒന്നര വർഷമാണെങ്കിലും പത്ത് മാസത്തെ ഫീസാണ് ഒരു വിദ്യാർഥിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്നത്. പെർ ഹെഡ് എന്ന നിലയിൽ സ്‌കൂളുകളിൽ നിന്നാണ് ഫീസ് ഈടാക്കുക. സ്‌കൂളുകൾക്ക് നൽകുന്ന സർവീസ് അഞ്ച് വിഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ചാണ് നടപ്പിലാക്കുക. ഉദാഹരണത്തിന് ആദ്യത്തേത് 'ഹാപ്പിനെസ് ട്രയാങ്കിൾ' എന്ന വിഭാഗമാണ്. രക്ഷിതാവ്, അധ്യാപകർ, സ്‌കൂൾ പരിസരം എന്നിങ്ങനെ കുട്ടികളെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് ഘടകങ്ങൾ അടങ്ങിയതാണ് 'ഹാപ്പിനെസ് ട്രയാങ്കിൾ'. ഇവരാണ് കുട്ടികളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വാധീനിക്കുന്നത്. നാല് ദിവസം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന റസിഡൻഷ്യൽ വർക്ക്ഷോപ്പ് 'റിസോഴ്സിയോ' അധ്യാപകർക്കായി മാത്രം ഒരുക്കുന്നു. അതിൽ മനശാസ്ത്രപരമായി കുട്ടികളെ മനസിലാക്കൽ മുതൽ അധ്യാപനത്തിനുള്ള ഏറ്റവും നൂതനമായ രീതികൾ വരെ വിദഗ്ധരുടെ സഹായത്തോടെ നമ്മൾ ട്രെയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു. എല്ലാ മാസവും മൈക്രോ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രോഗ്രാം, എഐ ടൂളുകളെ കുറിച്ചുള്ള പ്രത്യേക വർക്ക്ഷോപ്പ്, രസകരമായ രീതിയിൽ എങ്ങനെ അധ്യാപനം നടത്തണമെന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള വർക്ക്ഷോപ്പ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളും ഈ സർവീസിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. കുട്ടികൾക്കും ഇതുപോലെ അവർക്ക് അനുയോജ്യമായ വർക്ക്ഷോപ്പുകളും നമ്മൾ ഒരുക്കും. ചൈൽഡ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകൾ, സൈക്കാട്രിസ്റ്റുകൾ, അക്കാദമിക് തലത്തിൽ മികവ് തെളിയിച്ചവർ തുടങ്ങി വലിയൊരു ടീം ഇതിനു പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതുകൂടാതെ ഞങ്ങൾക്ക് 'റെസൊണേറ്റ് 360' എന്നൊരു പാനൽ ഉണ്ട്. പൂയം തിരുന്നാൾ ഗൗരി പാർവതി ബായ് ആണ് പാനലിന്റെ ചെയർപേഴ്സൺ. ടി.പി.സീതാറാം ഐഎഫ്എസ് (റിട്ടയേർഡ്) ആണ് രക്ഷാധികാരി. 
 
സ്‌കൂളുകൾക്കായി പ്രത്യേക ടൂളുകൾ 
 
സ്‌കൂളുകളുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള നിലവാരം ഉയർത്താൻ ആവശ്യമായ പ്രത്യേക ടൂളുകളും റിസോഴ്‌സിയ ഒരുക്കുന്നുണ്ട്. വിദേശ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ, അക്രിഡിറ്റേഷൻ മുതൽ സ്‌കൂളുകളുടെ നിലവാരം ഉയർത്താൻ ഉതകുന്നതായ പ്രത്യേക ടൂളുകൾ റിസോഴ്‌സിയയുടെ സേവനങ്ങളിൽ എടുത്തുപറയേണ്ടവയാണ്. 
 
കൂടുതൽ സ്‌കൂളുകളിലേക്ക് 
 
സിബിഎസ്ഇയ്ക്ക് പുറമേ സർക്കാർ സ്‌കൂളുകളിലേക്കും ഈ ആശയം അവതരിപ്പിക്കാനായി ഇപ്പോൾ പദ്ധതികൾ രൂപീകരിക്കുന്നുണ്ട്. കേരളത്തിന് പുറത്തെ ദക്ഷിണേന്ത്യയിലേക്കും 'റിസോഴ്സിയോ'യെ വളർത്തുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോകുന്നത്. കേവലം മൂന്ന് സ്‌കൂളുകളിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയ ഈ പദ്ധതി ഇപ്പോൾ 91 സ്‌കൂളുകളിൽ നടപ്പിലാക്കി കഴിഞ്ഞു. പല സ്‌കൂളുകളും വീണ്ടും ഈ പ്രൊജക്ടിനായി ഞങ്ങളെ സമീപിച്ചിട്ടുണ്ട്. കേവലം പഠിക്കുക, പഠിപ്പിക്കുക എന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് ജെൻസീ കുട്ടികളെ കൂടുതൽ മികച്ചവരാക്കി വാർത്തെടുക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് 'റിസോഴ്സിയോ' മുന്നോട്ടുപോകുന്നത്. Also Read: 'പേടിച്ച് വിറച്ച് 56 ഇഞ്ച്'; ഡൽഹിയിലേക്കുള്ള ട്രെയിൻ ഗതാഗതം നിർത്തലാക്കി, പിള്ളേരെ പ്രതിരോധിക്കാൻ 23,000 പൊലീസുകാർ
About Writer
നെൽവിൻ വിൽസൺ
Politics, Cinema, Cricket, Social, Explainers   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
അടുത്ത ലേഖനം
എന്താണ് കോൺഗ്രസെ ഇത്.., വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം അപേക്ഷ നൽകുന്നവരെ നിരീക്ഷിക്കാൻ കൊച്ചി കോർപ്പറേഷൻ തീരുമാനം!

ഹൂതി ആക്രമണം, സൗദിയിലെ വ്യോമഗതാഗതം താറുമാറായ നിലയിൽ, വിമാനങ്ങൾ റദ്ദാക്കി, ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ജാഗ്രതാനിർദേശം

ഹൂതി ആക്രമണം, സൗദിയിലെ വ്യോമഗതാഗതം താറുമാറായ നിലയിൽ, വിമാനങ്ങൾ റദ്ദാക്കി, ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ജാഗ്രതാനിർദേശംപട്ടികയിലുണ്ടായിരുന്ന 378 വിമാനങ്ങളില്‍ 169 എണ്ണത്തിന് മാത്രമാണ് സര്‍വീസ് നടത്താന്‍ സാധിച്ചത്.

തിരിച്ച് വിട്ടോ... യുഎസ് ഗ്രീൻ കാർഡ് പദ്ധതിയിൽ നിന്ന് ഇൻഫോസിസ്, ടിസിഎസ് അടക്കമുള്ള ഇന്ത്യൻ ഐടി കമ്പനികളെ വിലക്കി ട്രംപ് സർക്കാർ

തിരിച്ച് വിട്ടോ... യുഎസ് ഗ്രീൻ കാർഡ് പദ്ധതിയിൽ നിന്ന് ഇൻഫോസിസ്, ടിസിഎസ് അടക്കമുള്ള ഇന്ത്യൻ ഐടി കമ്പനികളെ വിലക്കി ട്രംപ് സർക്കാർമൈക്രോസോഫ്റ്റ്, അഡോബ് തുടങ്ങിയ ഭീമന്മാര്‍ക്കെതിരെയും നടപടിയുണ്ട്.

'എങ്കിൽ സതീശനും രാജിവയ്ക്കണം'; പണി തരാൻ ബിജെപി, സിപിഎം നിലപാട് നിർണായകം

'എങ്കിൽ സതീശനും രാജിവയ്ക്കണം'; പണി തരാൻ ബിജെപി, സിപിഎം നിലപാട് നിർണായകംതിരഞ്ഞെടുപ്പ് അട്ടിമറി ആരോപണത്തിൽ പുലിവാല് പിടിച്ച് കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ്. സിജെപി സ്ഥാപകൻ അഭിജിത് ദീപ്‌കെ മുതൽ കോൺഗ്രസ് ദേശീയ നേതൃത്വം വരെ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ അട്ടിമറിക്കുന്നതായി ആരോപിക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിലെ ഭരണമാറ്റവും ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുകയാണ്.

പാട്രിയാർക്കിയും പാട്രിയോട്ടിസവും, ഇത് സത്യമാണോ!, രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കെതിരെ ബിജെപി എം പി ബാൻസുരി സ്വരാജ് നടത്തിയ വന്ദേമാതരം വെല്ലുവിളിയിൽ പ്രതികരിച്ച് ഹൃത്വിക് റോഷൻ

പാട്രിയാർക്കിയും പാട്രിയോട്ടിസവും, ഇത് സത്യമാണോ!, രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കെതിരെ ബിജെപി എം പി ബാൻസുരി സ്വരാജ് നടത്തിയ വന്ദേമാതരം വെല്ലുവിളിയിൽ പ്രതികരിച്ച് ഹൃത്വിക് റോഷൻകോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി പൂനെയില്‍ നടത്തിയ ഛാത്രോം കീ ഗൂഞ്ച് വലിയ രീതിയില്‍ ഇന്ത്യന്‍ രാഷ്ട്രീയത്തില്‍ ചര്‍ച്ചയായിരുന്നു.

ഇന്ത്യയുടെ വിഷയത്തിൽ ഇടപെടാൻ നിങ്ങളാര്?, തുർക്കി പ്രസിഡൻ്റിൻ്റെ കശ്മീർ പരാമർശം തള്ളി ഇന്ത്യ

ഇന്ത്യയുടെ വിഷയത്തിൽ ഇടപെടാൻ നിങ്ങളാര്?, തുർക്കി പ്രസിഡൻ്റിൻ്റെ കശ്മീർ പരാമർശം തള്ളി ഇന്ത്യതുര്‍ക്കിയുടെ പരാമര്‍ശങ്ങള്‍ അനാവശ്യമാണെന്നും കശ്മീര്‍ ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമാണെന്നും രാജ്യത്തിന്റെ അഖണ്ഡത, പരമാധികാരം എന്നീ വിഷയങ്ങളില്‍ പുറത്തുനിന്നുള്ളവര്‍ക്ക് പങ്കില്ലെന്നും വിദേശകാര്യമന്ത്രാലയം വക്താവ് രണ്‍ധീര്‍ ജയ്‌സ്വാള്‍ പ്രതികരിച്ചു.

ഒരു എം പിയായ എനിക്ക് ഈ അവസ്ഥ, സുപ്രീം കോടതിയ്ക്ക് പുല്ലുവിലയല്ലെ നൽകുന്നത് : ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് എം പിയെ വലിച്ചിഴച്ച് പോലീസ്

ഒരു എം പിയായ എനിക്ക് ഈ അവസ്ഥ, സുപ്രീം കോടതിയ്ക്ക് പുല്ലുവിലയല്ലെ നൽകുന്നത് : ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് എം പിയെ വലിച്ചിഴച്ച് പോലീസ്മുഖ്യ തിരെഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണര്‍ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെതിരായ പ്രതിഷേധത്തില്‍ മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കവെയാണ് ജോണ്‍ ബ്രിട്ടാസിനെ ഡല്‍ഹി പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. സീറ്റിനടിയിലേക്ക് തന്റെ മുഖം അമര്‍ത്തി മര്‍ദ്ദിച്ചെന്നും എം പിയാണെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടും മര്‍ദ്ദനം തുടര്‍ന്നെന്നും ജോണ്‍ ബ്രിട്ടാസ് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

അമേരിക്കയ്ക്ക് അടുപ്പിലുമാകാം!, റഷ്യയിൽ നിന്നും ഡീസൽ വാങ്ങാൻ ധാരണയായതായി ട്രംപ്, കടുത്ത വഞ്ചനയെന്ന് സെലെൻസ്കി

അമേരിക്കയ്ക്ക് അടുപ്പിലുമാകാം!, റഷ്യയിൽ നിന്നും ഡീസൽ വാങ്ങാൻ ധാരണയായതായി ട്രംപ്, കടുത്ത വഞ്ചനയെന്ന് സെലെൻസ്കിറഷ്യല്‍ പ്രസിഡന്റ് വ്‌ളാഡിമിര്‍ പുടിനുമായി നടത്തിയ ചര്‍ച്ചയ്ക്ക് ശേഷമാണ് ട്രംപ് തീരുമാനം സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലൂടെ അറിയിച്ചത്. റഷ്യയില്‍ നിന്ന് എണ്ണയും പ്രകൃതിവാതകങ്ങളും വാങ്ങുന്ന ഇന്ത്യ, ചൈന അടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങള്‍ക്കെതിരെ 100 ശതമാനം താരിഫ് ഭീഷണിയെന്ന അമേരിക്കന്‍ നിലപാട് നിലനില്‍ക്കെയാണ് പുതിയ നീക്കം.

ഇരുപതോളം പേർ വീട്ടിലേക്ക് അതിക്രമിച്ചുകയറി, വലിച്ചിഴച്ച് ബെഡ്റൂമിൽ നിന്നും കൊണ്ടുപോയി, രാജ്യം അപ്രഖ്യാപിത അടിയന്തിരാവസ്ഥയിലെന്ന് ധ്രുവ് റാഠി

ഇരുപതോളം പേർ വീട്ടിലേക്ക് അതിക്രമിച്ചുകയറി, വലിച്ചിഴച്ച് ബെഡ്റൂമിൽ നിന്നും കൊണ്ടുപോയി, രാജ്യം അപ്രഖ്യാപിത അടിയന്തിരാവസ്ഥയിലെന്ന് ധ്രുവ് റാഠികഴിഞ്ഞ ദിവസം സിജെപി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്ന പ്രതിഷേധങ്ങള്‍ക്ക് മുന്‍പായി തന്നെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയല്ല മറിച്ച് തട്ടികൊണ്ടുപോവുകയായിരുന്നുവെന്ന് പ്രശസ്ത യൂട്യൂബര്‍ ധ്രുവ് റാഠി. താന്‍ വിദേശ പാസ്‌പോര്‍ട്ട് ഉടമയാണെന്നും അതിനാലാണ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തതെന്നുമുള്ള പ്രചാരണങ്ങളെ ധ്രുവ് റാഠി തള്ളികളഞ്ഞു.

ഞാൻ മോദി ഭക്ത, മരണം വരെയും പാർട്ടിയിൽ തുടരും : ബിജെപി വിടുമെന്ന വാർത്തകൾ തള്ളി ആർ ശ്രീലേഖ

ഞാൻ മോദി ഭക്ത, മരണം വരെയും പാർട്ടിയിൽ തുടരും : ബിജെപി വിടുമെന്ന വാർത്തകൾ തള്ളി ആർ ശ്രീലേഖഭാരതീയ ജനതാ പാര്‍ട്ടിയില്‍ നിന്ന് രാജിവെച്ചെന്നും മറ്റ് രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടികളിലേക്ക് ചേക്കേറുന്നുവെന്നുമുള്ള വാര്‍ത്തകള്‍ തള്ളി ബിജെപി സംസ്ഥാന ഉപാധ്യക്ഷയും തിരുവനന്തപുരം കോര്‍പ്പറേഷനിലെ ശാസ്തമംഗലം വാര്‍ഡ് കൗണ്‍സിലറുമായ ആര്‍ ശ്രീലേഖ.

സിജെപി നേതാക്കളെ വെറുതെ വിട്ട് കോടതി, അഭിജീത് ദീപ്കെയടക്കമുള്ള നേതാക്കൾ പുറത്തേക്ക്

സിജെപി നേതാക്കളെ വെറുതെ വിട്ട് കോടതി, അഭിജീത് ദീപ്കെയടക്കമുള്ള നേതാക്കൾ പുറത്തേക്ക്കഴിഞ്ഞദിവസം ഡല്‍ഹി പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത സിജെപി നേതാക്കളായ അഭിജീത് ദീപ്‌കെ, സൗരവ് ദാസ്, അശുതോഷ് റാങ്ക എന്നിവരെ കോടതി വെറുതെ വിട്ടു. എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് മജിസ്‌ട്രേറ്റാണ് ഇവരെ വെറുതെ വിട്ടത്.