യു.ഡി.എഫിൽ ഭിന്നതകളില്ല; മന്ത്രിസഭ ഒറ്റക്കെട്ടായാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് മന്ത്രി കെ. മുരളീധരൻ
നിലവിലെ സാഹചര്യത്തില് വൈദ്യുതി ആവശ്യമില്ലെന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നും, എന്നാല് ഭാവിയില് അതിനുള്ള ആവശ്യം വന്നേക്കാമെന്നും മന്ത്രി പ്രതികരിച്ചു.
തിരുവനന്തപുരം: ഭരണമുന്നണിയായ യു.ഡി.എഫിനുള്ളില് യാതൊരുവിധ അഭിപ്രായഭിന്നതകളുമില്ലെന്നും, മന്ത്രിസഭ ഒറ്റക്കെട്ടായി ഒരു ടീമായാണ് മുന്നോട്ടുപോകുന്നതെന്നും ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ. മുരളീധരന്. സംസ്ഥാനത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ ഭരണപരമായ വിഷയങ്ങളും മന്ത്രിസഭയില് വിശദമായി ചര്ച്ച ചെയ്യാറുണ്ടെന്നും, അതത് വകുപ്പ് മന്ത്രിമാരുമായി കൃത്യമായി ആലോചിച്ച ശേഷമാണ് മുഖ്യമന്ത്രി തീരുമാനങ്ങള് കൈക്കൊള്ളുന്നതെന്നും മുരളീധരന് പറഞ്ഞു.
സ്വന്തം വകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സുപ്രധാന കാര്യങ്ങളില് വകുപ്പ് മന്ത്രി എന്ന നിലയില് മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി നിരന്തരം ആശയവിനിമയവും കൂടിയാലോചനകളും നടത്താറുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. നിലവിലെ സാഹചര്യത്തില് വൈദ്യുതി ആവശ്യമില്ലെന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നും, എന്നാല് ഭാവിയില് അതിനുള്ള ആവശ്യം വന്നേക്കാമെന്നും മന്ത്രി പ്രതികരിച്ചു.
അടൂര് പ്രകാശിന് പിന്തുണ: വിവാദങ്ങളില് പ്രതികരണം
അടൂര് പ്രകാശ് പാര്ട്ടിയുടെ അച്ചടക്കം ലംഘിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ മന്ത്രി, മുന്നണിയിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭംഗിയായിത്തന്നെ മുന്നോട്ടുപോകുമെന്നും ആത്മവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ചു. യു.ഡി.എഫ് ഘടകകക്ഷികള്ക്കിടയിലും പാര്ട്ടി തലത്തിലും ആവശ്യമായ ചര്ച്ചകളും കൂടിയാലോചനകളും കൃത്യമായി നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു. മുന്നണിക്കുള്ളില് വിള്ളലുകളുണ്ടെന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രചാരണങ്ങള് അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്ന സൂചനയാണ് മന്ത്രി നല്കിയത്.
അതേസമയം, തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കല് കോളേജിലെ എന്ഡോക്രൈനോളജി വിഭാഗം മേധാവിയുടെ നിയമനവും യോഗ്യതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉയര്ന്നുവന്ന വിവാദങ്ങളിലും ആരോഗ്യമന്ത്രി പ്രതികരിച്ചു. വിഷയത്തിലെ വസ്തുതകള് പരിശോധിച്ചു വരികയാണെന്നും നിയമപരമായ മാനദണ്ഡങ്ങള് പാലിച്ചുകൊണ്ടുള്ള നടപടികളാകും സര്ക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടാവുകയെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഭരണപരമായ കാര്യങ്ങളില് പൂര്ണ്ണ സുതാര്യത ഉറപ്പാക്കിക്കൊണ്ട്, ജനക്ഷേമ പദ്ധതികള് വേഗത്തിലാക്കാനാണ് സര്ക്കാര് മുന്ഗണന നല്കുന്നതെന്നും കെ. മുരളീധരന് പറഞ്ഞു.ALSO READ: ആരോഗ്യനില വഷളായ വളർമതിയെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു; കണ്ടില്ലെന്ന് നടിച്ച് സർക്കാർ