ചൊവ്വ, 2 സെപ്‌റ്റംബര്‍ 2025
  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. ഐ.ടി
  3. ഐ ടി വാര്‍ത്ത

199 രൂപ മാത്രം, ദിവസവും 2 ജിബി ഡാറ്റയും അൺലിമിറ്റഡ് കോളും, വമ്പൻ ഓഫറുമായി ബിഎസ്എൻഎൽ

BSNL Logo change
BSNL Logo change
അഭിറാം മനോഹർ| Last Modified തിങ്കള്‍, 1 സെപ്‌റ്റംബര്‍ 2025 (18:21 IST)
ടെലികോം മേഖലയില്‍ സ്വകാര്യ ഓപ്പറേറ്റര്‍മാര്‍ക്ക് ഇരുട്ടടിയായി കുറഞ്ഞ നിരക്കില്‍ പ്രീപെയ്ഡ് റീച്ചാര്‍ജ് പ്ലാന്‍ അവതരിപ്പിച്ച് പൊതുമേഖല ടെലികോം കമ്പനിയായ ബിഎസ്എന്‍എല്‍. 30 ദിവസം 2 ജിബി ഡാറ്റയും അണ്‍ലിമിറ്റഡ് ഫ്രീ കോളും നല്‍കുന്ന പ്ലാന്‍ വെറും 199 രൂപയ്ക്കാണ് കമ്പനി ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്കായി നല്‍കുന്നത്.


ദിവസവും 2 ജിബി ഡാറ്റയ്ക്കും അണ്‍ലിമിറ്റഡ് കോളിനും പുറമെ ദിവസവും 100 എസ്എംഎസുകളും ഭാരത് സഞ്ചാര്‍ നിഗം ലിമിറ്റഡ് 199 രൂപയുടെ പ്ലാനില്‍ നല്‍കുന്നു. രാജ്യത്തെ മറ്റ് ടെലികോം സേവനദാതാക്കളേക്കാള്‍ കുറഞ്ഞ തുകയ്ക്കുള്ള ഓഫറാണിത്.



അനുബന്ധ വാര്‍ത്തകള്‍


ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിക്കുക :