Apple iPhone 17 സീരീസ്: സ്പെസിഫിക്കേഷനുകളും വിലയും, എപ്പോൾ ലഭിക്കും?, അറിയേണ്ടതെല്ലാം

സെപ്റ്റംബര്‍ 12 മുതല്‍ പുതിയ സീരീസ് പ്രീ ബുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. സെപ്റ്റംബര്‍ 19 മുതല്‍ സ്റ്റോറുകളിലും ഓണ്‍ലൈനിലും ലഭ്യമാവും.

വ്യാഴം, 11 സെപ്‌റ്റംബര്‍ 2025 (11:55 IST)
ടെക് ലോകത്തെ അമ്പരപ്പിക്കുമെന്ന് നേരത്തെ തന്നെ പ്രഖ്യാപിച്ചതിനാല്‍ ലോകമെങ്ങുമുള്ള ടെക് പ്രേമികള്‍ ആകാംക്ഷയീടെ കാത്തിരുന്ന പ്രഖ്യാപനമായിരുന്നു ആപ്പിള്‍ ഐഫോണ്‍ 17 സീരീസിന്റെ പ്രഖ്യാപനം. ഇത്തവണ 4 മോഡലുകളാണ് ആപ്പിള്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max, iPhone Air. സെപ്റ്റംബര്‍ 12 മുതല്‍ പുതിയ സീരീസ് പ്രീ ബുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. സെപ്റ്റംബര്‍ 19 മുതല്‍ സ്റ്റോറുകളിലും ഓണ്‍ലൈനിലും ലഭ്യമാവും.



സ്റ്റോറേജും ഡിസൈനും

പുതിയ iPhone 17-ന്റെ ബേസ് വേരിയന്റ് തന്നെ 256GB സ്റ്റോറേജോടെയാണ് എത്തുന്നത്. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷത്തെ iPhone 16-ന്റെ 128GB നെ അപേക്ഷിച്ച് ഇത് ഇരട്ടിയാണ്. അതായത്, ഹൈ-ക്വാളിറ്റി ഫോട്ടോകള്‍, 4K വീഡിയോകള്‍, വലിയ ആപ്പുകള്‍ എല്ലാം എളുപ്പത്തില്‍ സൂക്ഷിക്കാന്‍ സാധിക്കും.ഡിസൈനില്‍ Pro Max മോഡല്‍ ടൈറ്റാനിയം ഫ്രെയിമോടെയും, iPhone 17, Pro മോഡലുകള്‍ അലുമിനിയം ബോഡിയോടെയും എത്തുന്നു. ഭാരം കുറയ്ക്കുന്നതിനൊപ്പം കൂടുതല്‍ കരുത്തും ഉറപ്പുമാണ് ഇതിലൂടെ ലഭിക്കുന്നത്.


ഡിസ്പ്ലേയും പ്രകടനവും

iPhone 17 - 6.1 ഇഞ്ച് Super Retina XDR OLED

iPhone 17 Pro/Pro Max - 120Hz ProMotion ഡിസ്പ്ലേ, HDR10, Dolby Vision പിന്തുണ

iPhone Air - സ്ലിം ഡിസൈന്‍, iPhone 17-ന്റെ ഡിസ്പ്ലേ സാങ്കേതികവിദ്യകള്‍

പുതിയ A19 Bionic ചിപ്സെറ്റ് തന്നെയാണ് ഈ ഫോണുകളുടെ പ്രധാന ഹൈലൈറ്റ്. 3nm പ്രോസസില്‍ നിര്‍മ്മിച്ചിരിക്കുന്നതിനാല്‍ വേഗത്തില്‍ ആപ്പുകള്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കാനും, മികച്ച ഗെയിമിംഗ് അനുഭവവും, AI അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള സ്മാര്‍ട്ട് ഫീച്ചറുകളും നല്‍കുന്നു.


ക്യാമറ സാങ്കേതികവിദ്യ

iPhone 17 - 48MP പ്രധാന ക്യാമറ + Ultra Wide

iPhone 17 Pro/Pro Max - 48MP വൈഡ് + 12MP Ultra Wide + 12MP ടെലിഫോട്ടോ (Pro Max-ല്‍ 5X Zoom വരെ)

TrueDepth 12MP ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ, Face ID പിന്തുണയോടെ

Pro മോഡലുകളില്‍ LiDAR Scanner 2.0 ഉള്‍പ്പെടുത്തിയതിനാല്‍ നൈറ്റ് മോഡ് ഫോട്ടോകള്‍ക്കും AR ആപ്പുകള്‍ക്കും അത്ഭുതകരമായ പ്രകടനം.


ബാറ്ററിയും ചാര്‍ജിംഗും

Pro Max മോഡല്‍ ഏകദേശം 28 മണിക്കൂര്‍ വരെ വീഡിയോ പ്ലേബാക്ക് നല്‍കുമെന്ന് ആപ്പിള്‍ അവകാശപ്പെടുന്നു.

USB-C ചാര്‍ജിംഗ് പോര്‍ട്ട് - 35W വരെ ഫാസ്റ്റ് ചാര്‍ജിംഗ്.

MagSafe വയര്‍ലെസ് ചാര്‍ജിംഗ് - 15W.


iOS 19 - പുതിയ സോഫ്റ്റ്വെയര്‍

പുതിയ iOS 19 ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റവുമായി സീരീസ് എത്തുന്നു.

AI അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള Smart Call Summary

Dynamic Island-ല്‍ അധിക വിഡ്ജറ്റുകള്‍

AI Photo Editing Tools

കൂടുതല്‍ സുരക്ഷിതമായ Face ID + Passkeys


ഇന്ത്യയിലെ വില

iPhone 17 - 82,900 രൂപ മുതല്‍

iPhone 17 Pro - 1,34,900 രൂപ മുതല്‍

iPhone 17 Pro Max - 1,49,900 രൂപ മുതൽ

iPhone Air - വില പിന്നീട് പ്രഖ്യാപിക്കും




