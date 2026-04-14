Praful Hinge : വിദർഭ എക്സ്പ്രസിന് മുന്നിൽ വീണത് വൈഭവ് അടക്കം 4 വിക്കറ്റുകൾ, ആരാണ് രാജസ്ഥാനെ തകർത്ത പ്രഫുൽ ഹിംഗെ

Jithin Raj|
Last Modified ചൊവ്വ, 14 ഏപ്രില് 2026 (11:19 IST)
സണ്റൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദ്- രാജസ്ഥാന് പോരാട്ടത്തില് എല്ലാവരും കാത്തിരുന്നത് ഇന്ന് യുവ ബാറ്റിംഗ് സെന്സേഷനായ വൈഭവ് സൂര്യവന്ഷി എത്ര റണ്സ് നേടുമെന്ന് അറിയാനായിരിക്കും. ആദ്യ പന്ത് മുതല് തന്നെ ബാറ്റിംഗ് വിസ്ഫോടനം തീര്ക്കുന്ന ആര്ആര് ഓപ്പണര് പക്ഷേ ഹൈദരാബാദിനെതിരെ നേരിട്ട ആദ്യ പന്തില് തന്നെ പുറത്തായി. ആ ഞെട്ടലില് നിന്ന് കരകയറും മുന്പെ രാജസ്ഥാന്റെ വിശ്വസ്ഥനായ ധ്രുവ് ജുറലിനെയും അരങ്ങേറ്റക്കാരന് പ്രിട്ടോറിയസിനെയും പ്രഫുല് മടക്കി. 24കാരനായ താരത്തിന്റെ അരങ്ങേറ്റ മത്സരമായിരുന്നു ഇത്. ആദ്യ ഓവറില് 3 വിക്കറ്റുകള് നേടിയാണ് താരം തന്റെ അരങ്ങേറ്റം അവിസ്മരണീയമാക്കിയത്.
അരങ്ങേറ്റ മത്സരത്തിലെ ആദ്യ ഓവറില് തന്നെ 3 വിക്കറ്റുകള് നേടുന്ന ആദ്യ ബൗളറെന്ന നേട്ടവും ഹിംഗെ ഇതോടെ സ്വന്തമാക്കി. തൊട്ടടുത്ത ഓവറില് രാജസ്ഥാന് നായകന് റിയാന് പരാഗിനെയും പുറത്താക്കി 4 വിക്കറ്റുകളാണ് പ്രഫുല് സ്വന്തമാക്കിയത്. രാജസ്ഥാന്റെ മുന്നിരയെ എറിഞ്ഞുതകര്ത്ത പ്രഫുല് തന്നെയായിരുന്നു മത്സരത്തിന്റെ താരം.
ആരാണ് പ്രഫുല് ഹിംഗെ
ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റില് വിദര്ഭയ്ക്കായി കളിക്കുന്ന പ്രഫുല് ഹിംഗെ റെഡ് ബോളില് തന്റെ പ്രകടനങ്ങള് കൊണ്ട് ശ്രദ്ധ നേടിയ താരമാണ്. 10 ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മത്സരങ്ങളില് നിന്ന് 27 വിക്കറ്റുകള് സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുള്ള പ്രഫുല് ടി20 ക്രിക്കറ്റിലേക്ക് ചുവടുവെച്ചത് അടുത്തിടെയാണ്. 2025ലെ താരലേലത്തില് ബാക്കപ്പ് ഓപ്ഷനായി 30 ലക്ഷം രൂപയ്ക്കായിരുന്നു താരത്തെ ഹൈദരാബാദ് സ്വന്തമാക്കിയത്.
ഹൈദരാബാദിന്റെ ഫാസ്റ്റ് ബൗളിങ് കോച്ചായ വരുണ് ആരോണാണ് ആഭ്യന്തര സര്ക്യൂട്ടില് നിന്ന് പ്രഫുലിനെ കണ്ടെടുക്കുന്നത്. 13മത്തെ വയസ്സില് ക്രിക്കറ്റ് പരിശീലനം തുടങ്ങിയ പ്രഫുല് വിദര്ഭ ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷന് അക്കാദമിയിലെത്തിയതോടെയാണ് അപകടകാരിയായ പേസറായി മാറുന്നത്. അണ്ടര് 19 ട്രയല്സിന്റെ ഭാഗമായ മത്സരങ്ങളില് 36 വിക്കറ്റുകള് നേടി ശ്രദ്ധ നേടിയെങ്കിലും പിന്നാലെയെത്തിയ കൊവിഡ് ലോക്ഡൗണ് വഴിമുടക്കി. പിന്നീട് എംആര്എഫ് പേസ് ഫൗണ്ടേഷനിലെത്തിയത് കരിയറില് വഴിത്തിരിവായി.
ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ക്രിക്കറ്റില് മികച്ച പ്രകടനം നടത്തിയ പ്രഫുല് തമിഴ്നാടിനെതിരെ രഞ്ജിയില് മികച്ച പ്രകടനം നടത്തിയതോടെയാണ് വരുണ് ആരോണിന്റെ ശ്രദ്ധയില് പെടുന്നത്. തുടര്ന്ന് എസ്ആര്എച്ച് ട്രയല്സില് പങ്കെടുത്ത പ്രഫുലിനെ താരലേലത്തില് 30 ലക്ഷത്തിന് സണ്റൈസേഴ്സ് ടീമിലെത്തിക്കുകയായിരുന്നു.