ബുധന്‍, 22 ഏപ്രില്‍ 2026
അടിച്ചുതകർക്കാൻ ഫുൾ ഫ്രീഡം വേണം, അതാണ് ഞങ്ങൾ പഞ്ചാബികൾക്ക് ഇഷ്ടം : അഭിഷേക് ശർമ

ഡല്‍ഹി ക്യാപ്പിറ്റല്‍സിനെതിരായ സെഞ്ചുറി പ്രകടനത്തിന് പിന്നാലെ സണ്‍റൈസേഴ്‌സ് ഹൈദരാബാദ് ടീം തനിക്ക് നല്‍കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ പറ്റി വാചാലനായി ഓപ്പണിംഗ് താരം അഭിഷേക് ശര്‍മ.

ജിതിൻരാജ് കെ വി| Last Modified ബുധന്‍, 22 ഏപ്രില്‍ 2026 (14:12 IST)
ഡല്‍ഹി ക്യാപ്പിറ്റല്‍സിനെതിരായ സെഞ്ചുറി പ്രകടനത്തിന് പിന്നാലെ സണ്‍റൈസേഴ്‌സ് ഹൈദരാബാദ് ടീം തനിക്ക് നല്‍കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ പറ്റി വാചാലനായി ഓപ്പണിംഗ് താരം അഭിഷേക് ശര്‍മ. മത്സരത്തില്‍ തകര്‍പ്പന്‍ സെഞ്ചുറി പ്രകടനം നടത്തിയതിന് പിന്നാലെയാണ് ടീം നായകനെയും കോച്ചുകളെയും ടീം മാനേജ്‌മെന്റിനെയും അഭിഷേക് തന്റെ നന്ദി അറിയിച്ചത്. പഞ്ചാബി താരങ്ങള്‍ കളിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണെന്നും അഭിഷേക് പറഞ്ഞു.

ഡല്‍ഹിക്കെതിരെ 68 പന്തില്‍ നിന്ന് 135 റണ്‍സാണ് അഭിഷേക് നേടിയത്. 47 പന്തില്‍ നിന്നായിരുന്നു ഐപിഎല്ലിലെ അഭിഷേകിന്റെ രണ്ടാം സെഞ്ചുറി. പവര്‍ പ്ലേ മുതലാക്കുക എന്നത് തന്നെയായിരുന്നു ടീമിന്റെ ലക്ഷ്യം. എന്നാല്‍ വിക്കറ്റ് സ്ലോ ആയതിനാല്‍ അതത്ര വര്‍ക്കൗട്ട് ആയില്ല. ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്യുമ്പോള്‍ പാര്‍ സ്‌കോര്‍ എത്രയെന്ന് നമുക്ക് പറയാനാകില്ല. പൂര്‍ണസ്വാതന്ത്ര്യമാണ് ടീം നല്‍കുന്നത്. അതിന് ടീമിനോട് നന്ദിയുണ്ട്. 2024ലാണ് ഈ മാറ്റങ്ങള്‍ ടീമില്‍ സംഭവിക്കുന്നത്. ഞാന്‍ എന്നും പൂര്‍ണസ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ കളിക്കാന്‍ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നയാളാണ്. പഞ്ചാബി താരങ്ങളെല്ലാം അങ്ങനെ കളിക്കാന്‍ ഇഷ്ടമുള്ളവരാണ്. അഭിഷേക് പറഞ്ഞു.

ഐപിഎല്ലില്‍ ഹൈദരാബാദിനായി ഏഴാം തവണയാണ് അഭിഷേക് മത്സരത്തിലെ താരമായത്. ഇതോടെ ഹൈദരാബാദിനായി ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ തവണ പ്ലെയര്‍ ഓഫ് ദ മാച്ച് നേട്ടം സ്വന്തമാക്കിയ ഇന്ത്യന്‍ താരങ്ങളുടെ പട്ടികയില്‍ ഭുവനേശ്വര്‍ കുമാറിനെ മറികടക്കാന്‍ അഭിഷേകിനായി. ടി20യില്‍ അഭിഷേക് നേടുന്ന ഒന്‍പതാമത്തെ സെഞ്ചുറിയായിരുന്നു ഇന്നലെ പിറന്നത്.


അനുബന്ധ വാര്‍ത്തകള്‍


