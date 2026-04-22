Abhishek Sharma : അഭിഷേക് അടിച്ചുകൂട്ടിയത് സെഞ്ചുറി മാത്രമല്ല ഒരു കൂട്ടം റെക്കോർഡുകളും, മറ്റൊരു ഇന്ത്യൻ താരത്തിനുമില്ലാത്ത നേട്ടം

ഐപിഎല്ലില് ഡല്ഹി ക്യാപ്പിറ്റല്സിനെതിരായ സെഞ്ചുറി പ്രകടനത്തോടെ അപൂര്വ റെക്കോര്ഡും ഐപിഎല് ഓറഞ്ച് ക്യാപ്പുമടക്കം പല നേട്ടങ്ങളും കൊയ്ത് ഹൈദരാബാദ് ഓപ്പണര് അഭിഷേക് ശര്മ. ഡല്ഹി ബൗളര്മാരെ തലങ്ങും വിലങ്ങും പ്രഹരിച്ച അഭിഷേക് 47 പന്തിലാണ് തന്റെ രണ്ടാം ഐപിഎല് സെഞ്ചുറി നേടിയത്. ഇതോടെ ഐപിഎല്ലില് 50ല് താഴെ പന്തുകളില് 2 സെഞ്ചുറികള് നേടുന്ന ഏക ഇന്ത്യന് താരമായി അഭിഷേക് മാറി.
ഇതിന് പുറമെ ഒരു ഐപിഎല് ഇന്നിങ്ങ്സില് 2 തവണ 10 സിക്സറുകള് പറത്തുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യന് താരമെന്ന നേട്ടവും അഭിഷേക് സ്വന്തമാക്കി. 2025ല് പഞ്ചാബിനെതിരെ 55 പന്തില് 141 റണ്സാണ് അഭിഷേക് നേടിയത് ഐപിഎല്ലില് ഒന്നിലധികം തവണ പത്തോ അതിലധികമോ സിക്സറുകള് ഒരു ഇന്നിങ്ങ്സില് നേടുന്ന രണ്ടാമത്തെ മാത്രം താരമാണ് അഭിഷേക്. തന്റെ ടി20 കരിയറില് 5 തവണ അഭിഷേക് പത്തിലധികം സിക്സുകള് നേടിയിട്ടുണ്ട്. ഈ പട്ടികയില് ശ്രേയസ് അയ്യരെ(4) അഭിഷേക് പിന്നിലാക്കി. 18 തവണ ഈ നേട്ടം സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുള്ള ക്രിസ് ഗെയ്ലാണ് പട്ടികയില് ഒന്നാമതുള്ളത്.
സെഞ്ചുറിയോടെ ഏറ്റവും കൂടുതല് ടി20 സെഞ്ചുറികള് സ്വന്തമാക്കിയ ഇന്ത്യന് താരങ്ങളുടെ പട്ടികയില് വിരാട് കോലിയ്ക്കൊപ്പം ഒന്നാമതെത്താനും അഭിഷേകിനായി. തന്റെ ഒന്പതാമത്തെ ടി20 സെഞ്ചുറിയാണ് താരം ഇന്നലെ ഡല്ഹി ക്യാപ്പിറ്റല്സിനെതിരെ കുറിച്ചത്. 184 ടി20 ഇന്നിങ്ങ്സുകളില് നിന്നാണ് താരം 9 സെഞ്ചുറികള് സ്വന്തമാക്കിയത്.