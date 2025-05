Virat Kohli vs Musheer Khan: 'ഇവന്‍ വാട്ടര്‍ ബോയ്'; പഞ്ചാബ് താരത്തെ കോലി പരിഹസിച്ചോ? അങ്ങനെ പറഞ്ഞെങ്കില്‍ മോശം !

8.2 ഓവറില്‍ 60-6 എന്ന നിലയില്‍ പഞ്ചാബ് തകര്‍ന്നുനില്‍ക്കുമ്പോഴാണ് മുഷീര്‍ ഖാന്‍ എട്ടാമനായി ക്രീസിലെത്തിയത്. സുയാഷ് ശര്‍മയാണ് ഈ സമയത്ത് പന്തെറിഞ്ഞിരുന്നത്. ക്രീസിലെത്തിയ മുഷീര്‍ ഖാന്‍ ബാറ്റിങ്ങിനായി ഗാര്‍ഡ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് സ്ലിപ്പില്‍ ഫീല്‍ഡ് ചെയ്യുകയായിരുന്ന കോലി സ്ലെഡ്ജിങ് നടത്തി. മറ്റൊരു ആര്‍സിബി താരത്തെ നോക്കി ' ഇവന്‍ വെള്ളം കൊടുക്കുന്നവന്‍ ആണ് ' എന്നു കോലി പരിഹസിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതുപറഞ്ഞുകൊണ്ട് കോലി പരിഹസിച്ചു ചിരിക്കുന്നതും വീഡിയോയില്‍ കാണാം. മാത്രമല്ല കോലി കൈകൊണ്ട് കുപ്പിവെള്ളം ആംഗ്യമായി കാണിക്കുന്നുണ്ട്.



Virat Kohli saying "Ye to Paani pilata hai" to young Musheer Khan.



What a shameless person he is still laughing even after saying. pic.twitter.com/usrMJ2NGiz