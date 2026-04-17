വെള്ളി, 17 ഏപ്രില്‍ 2026
ഹാർദിക് തന്റെ പരമാവധി ശ്രമിക്കുന്നു, ഒരു യൂണിറ്റെന്ന നിലയിൽ സ്പാർക്ക് കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല: മഹേള ജയവർധനെ

തോല്‍വിയുടെ ഉത്തരവാദിത്തം ഹാര്‍ദ്ദിക്കില്‍ കെട്ടിവെയ്ക്കുന്നത് ശരിയല്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് മുംബൈ ഇന്ത്യന്‍സ് പരിശീലകനായ മഹേള ജയവര്‍ധനെ.

Jithin Raj| Last Modified വെള്ളി, 17 ഏപ്രില്‍ 2026 (16:27 IST)
ഐപിഎല്‍ 2026 സീസണില്‍ തോല്‍വികളില്‍ നിന്ന് തോല്‍വികളിലേക്ക് കൂപ്പുകുത്തുന്ന മുംബൈ ഇന്ത്യന്‍സിനെതിരെ
വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ കനക്കുകയാണ്. ഇന്ത്യന്‍ ദേശീയ ടീമിലെ പ്രധാനതാരങ്ങളും അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിലെ വമ്പന്‍ താരങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടും ഐപിഎല്ലില്‍ ഒരു മത്സരം മാത്രമാണ് മുംബൈ വിജയിച്ചത്. ഇതോടെ ടീം നായകനായ ഹാര്‍ദ്ദിക്കിനെതിരെ വലിയ വിമര്‍ശനമാണ് ഉയരുന്നത്. ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ തോല്‍വിയുടെ ഉത്തരവാദിത്തം ഹാര്‍ദ്ദിക്കില്‍ കെട്ടിവെയ്ക്കുന്നത് ശരിയല്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് മുംബൈ ഇന്ത്യന്‍സ് പരിശീലകനായ മഹേള ജയവര്‍ധനെ.

പഞ്ചാബ് കിങ്സിനെതിരായ മത്സരത്തിന് പിന്നാലെ ഉയര്‍ന്ന രൂക്ഷവിമര്‍ശനങ്ങള്‍ക്ക് മറുപടി പറയുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഹാര്‍ദ്ദിക്കിനെ മാത്രം കുറ്റം പറയുന്നത് ശരിയല്ല.ക്രിക്കറ്റ് ഒരു ടീം ഗെയിമാണ്. ഹാര്‍ദിക് തന്റെ പരമാവധി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാല്‍ ബാറ്റിംഗിലും ബൗളിംഗിലും യൂണിറ്റായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നതില്‍ ഞങ്ങള്‍ പരാജയപ്പെടുകയാണ്. ഇതിന്റെ പേരില്‍ ക്യാപ്റ്റനെ മാത്രം ക്രൂശിക്കുന്നത് നീതിയല്ല.

നമ്മള്‍ മികച്ച ക്രിക്കറ്റാണ് കളിക്കുന്നത്. എന്നാല്‍ മറ്റ് ടീമുകള്‍ നമ്മളേക്കാള്‍ നന്നായി കളിക്കുന്നു. മറ്റ് ടീമുകള്‍ കൂടുതല്‍ ക്ലിനിക്കലാണ്. തീര്‍ച്ചയായും മികച്ച തുടക്കം ലഭിക്കുമ്പോള്‍ അവരുടെ ആത്മവിശ്വാസവും ഉയര്‍ന്നതായിരിക്കും. നമുക്ക് മത്സരത്തില്‍ നിയന്ത്രിക്കാനാവുന്നത് ചെയ്യാം. വ്യക്തികളായല്ല ഒരു ടീമായി കളിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ആ താളം വീണ്ടെടുക്കാനായാല്‍ ടീമെന്ന നിലയില്‍ ആത്മവിശ്വാസം ഉയര്‍ത്താനാകും.

നാല് കളികള്‍ തോറ്റു. രണ്ടെണ്ണം ഹോം ഗെയിമും രണ്ടെണ്ണം പുറത്തും. കളിക്കാരുടെ പരിക്ക് കാരണം വിവിധ കോമ്പിനേഷനുകളാണ് പരീക്ഷിച്ചത്. ബുംറ തന്റെ ജോലി കൃത്യമായി ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും മറുവശത്ത് നിന്ന് ആവശ്യമായ പിന്തുണ ലഭിക്കുന്നില്ല. ഒരു ബൗളര്‍ക്ക് മാത്രമായി മത്സരം മാറ്റിമറിയ്ക്കാനാകില്ല. ചെറിയ വേദനയുള്ളത് കൊണ്ട് സ്ലോ ബോളുകളാണ് ബുമ്ര കൂടുതല്‍ എറിയുന്നത്. ചിലപ്പോള്‍ ഭാഗ്യവും ഒരു ഘടകമാണ്. വിക്കറ്റുകള്‍ വീഴ്ത്തി തുടങ്ങുന്നതോടെ കാര്യങ്ങള്‍ മെച്ചപ്പെടും. ജയവര്‍ധനെ പറഞ്ഞു.


