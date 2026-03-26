ആയുഷ് മാത്രെയല്ല, സഞ്ജുവിനൊപ്പം ഓപ്പൺ ചെയ്യുക റുതുരാജ്, സിഎസ്കെയുടെ ഓപ്പണിങ് സഖ്യം റെഡി!

രേണുക വേണു|
Last Modified വ്യാഴം, 26 മാര്ച്ച് 2026 (09:51 IST)
ഐപിഎല് പതിനെട്ടാം പതിപ്പിന് ആവേശകരമായ തുടക്കം കുറിക്കാനൊരുങ്ങുന്ന ചെന്നൈ സൂപ്പര് കിങ്സ് തങ്ങളുടെ പുതിയ ഓപ്പണിങ് സഖ്യത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ചു. സിഎസ്കെ നായകന് റുതുരാജ് ഗെയ്ക്വാദും മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസണും ചേര്ന്നാകും വരാനിരിക്കുന്ന സീസണില് മഞ്ഞപ്പടയുടെ ഇന്നിങ്സ് ഓപ്പണ് ചെയ്യുക. സ്റ്റാര് സ്പോര്ട്സിന് നല്കിയ അഭിമുഖത്തില് ചെന്നൈ നായകനായ റുതുരാജ് തന്നെയാണ് ഇക്കാര്യം സ്ഥിരീകരിച്ചത്.
കഴിഞ്ഞ സീസണില് ഡെവോണ് കോണ്വേയ്ക്കും രചിന് രവീന്ദ്രയ്ക്കും വേണ്ടി ബാറ്റിങ് ഓര്ഡറില് താഴേക്ക് ഇറങ്ങിയ റുതുരാജ് ഇത്തവണ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഓപ്പണിങ് സ്ഥാനത്തേക്ക് തിരിച്ചെത്തുകയാണ്. സഞ്ജു സാംസണ് കൂടി ഓപ്പണിംഗ് നിരയിലേക്ക് ചേരുമ്പോള് പവര് പ്ലേയില് റണ്സ് അടിച്ചുകയറ്റാന് ചെന്നൈയ്ക്കാകും. തുടക്കത്തില് വിക്കറ്റ് നഷ്ടമായാല് ഒരറ്റത്ത് ഉറച്ചുനില്ക്കാന് കഴിവുള്ളവരാണ് സഞ്ജുവും റുതുവും എന്നതും ചെന്നൈക്ക് പ്ലസ് പോയിന്റാണ്.
നേരത്തെ മുന് ചെന്നൈ താരമായ ആര് അശ്വിനും സഞ്ജുവും റുതുവും ഇന്നിങ്ങ്സ് ഓപ്പണ് ചെയ്യണമെന്ന് വാദിച്ചിരുന്നു. റുതുരാജ് പന്തിനെ തഴുകുന്ന പ്ലെയറും സഞ്ജു പന്തിനെ കടന്നാക്രമിക്കുന്ന ശൈലിക്കാരനുമാണെന്നാണ് അശ്വിന് പറഞ്ഞത്. ഈ വൈവിധ്യം ചെന്നൈയ്ക്ക് ഗുണം ചെയ്യുമെന്നും താരം പറഞ്ഞിരുന്നു. സഞ്ജു സാംസണ്- റുതുരാജ് ഓപ്പണിങ്ങിലെത്തുമ്പോള് ആയുഷ് മാത്രെ മൂന്നാമനായാകും കളത്തിലെത്തുക. മധ്യനിരയില് ഡെവാള്ഡ് ബ്രെവിസ്, ശിവം ദുബെ എന്നിവര് ടീമിന് കരുത്താകും. പ്രശാന്ത് വീര്, ഉര്വില് പട്ടേല്,മഹേന്ദ്രസിംഗ് ധോനി ,മാറ്റ് ഷോര്ട്ട് എന്നിങ്ങനെ നിരവധി ഫിനിഷിങ് ഓപ്ഷനുകളും ഇക്കുറി ചെന്നൈയ്ക്കുണ്ട്.