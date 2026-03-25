ബുധന്‍, 25 മാര്‍ച്ച് 2026
ഐപിഎൽ 2026:നഥാൻ എലിസിന് പകരം സ്പെൻസർ ജോൺസൺ, ഉടൻ ടീമിനൊപ്പം ചേരും

പരിക്ക് ഭേദമാകാന്‍ കൂടുതല്‍ സമയം വേണ്ടിവന്നതോടെയാണ് ചെന്നൈ പകരക്കാരനെ കണ്ടെത്തിയത്.

അഭിറാം മനോഹർ|
ഐപിഎല്‍ 2026 സീസണ്‍ ആരംഭിക്കാന്‍ ദിവസങ്ങള്‍ മാത്രം ബാക്കി നില്‍ക്കേ ചെന്നൈ സൂപ്പര്‍ കിംഗ്‌സ് (CSK) ടീമില്‍ നിര്‍ണായക മാറ്റം. പരിക്കേറ്റ് പുറത്തായ ഓസ്‌ട്രേലിയന്‍ പേസര്‍ നാഥന്‍ എലിസിന് പകരം സ്‌പെന്‍സര്‍ ജോണ്‍സണിനെ സിഎസ്‌കെ ടീമില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി. പരിക്ക് ഭേദമാകാന്‍ കൂടുതല്‍ സമയം വേണ്ടിവന്നതോടെയാണ് ചെന്നൈ പകരക്കാരനെ കണ്ടെത്തിയത്.

നാഥന്‍ എലിസിനെ പരിക്ക് മൂലം മുഴുവന്‍ സീസണിലും നഷ്ടപ്പെട്ടത് ചെന്നൈയ്ക്ക് കനത്ത തിരിച്ചടിയാണ്. 2026 സീസണില്‍ ടീമിന്റെ പ്രധാനബൗളറായി ചെന്നൈ കണ്ടത് എല്ലിസിനെയായിരുന്നു. അതേസമയം ഐപിഎല്ലില്‍ ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റന്‍സിനായി മുന്‍പ് കളിച്ചിട്ടുള്ള താരമാണ് സ്‌പെന്‍സര്‍ ജോണ്‍സണ്‍. 10 കോടി രൂപയ്ക്ക് ഗുജറാത്ത് ടീമിലെത്തിച്ചെങ്കിലും 2024 സീസണില്‍ തിളങ്ങാന്‍ താരത്തിനായിരുന്നില്ല. കഴിഞ്ഞ സീസണില്‍ കൊല്‍ക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്‌സിലും താരം നിരാശപ്പെടുത്തി.

1.5 കോടി മുടക്കിയാണ് ചെന്നൈ താരത്തെ ടീമിലെത്തിച്ചിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ഐപിഎല്‍ സീസണുകളില്‍ തിളങ്ങിയില്ലെങ്കിലും ഇടം കയ്യന്‍ പേസറെന്നത് ടീമിന്റെ വൈവിധ്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുമെന്നാണ് ചെന്നൈ കരുതുന്നത്. ഡെത്ത് ഓവറുകളിലാണ് താരത്തിന്റെ മുകളില്‍ ചെന്നൈ പ്രതീക്ഷ വെയ്ക്കുന്നത്.



