ബുധന്‍, 25 മാര്‍ച്ച് 2026
സല ഈ സാല ലിവർപൂൾ വിടും, വ്യക്തമാക്കി താരം

വിടവാങ്ങല്‍ തീരുമാനം ഒരിക്കലും എളുപ്പമല്ലെന്ന് ആരാധകര്‍ക്കായി പങ്കുവെച്ച വീഡീയോയില്‍ സലാ പറയുന്നു.

Mohammed Salah, Liverpool, Club Transfer, EPL
അഭിറാം മനോഹർ| Last Modified ബുധന്‍, 25 മാര്‍ച്ച് 2026 (15:26 IST)
ലിവര്‍പൂളിന്റെ സൂപ്പര്‍ താരം മുഹമ്മദ് സലാ ഈ സീസണിന്റെ അവസാനത്തോടെ ക്ലബ് വിടുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു. ക്ലബിന്റെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച കളിക്കാരില്‍ ഒരാളായ താരം 9 വര്‍ഷം ക്ലബില്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കിയ ശേഷമാണ് പടിയിറങ്ങുന്നത്. ഒരു വര്‍ഷത്തേക്ക് കൂടി കരാര്‍ ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിലും ഈ വര്‍ഷം അവസാനത്തോടെ ക്ലബില്‍ നിന്നും പുറത്തുപോകാന്‍ ധാരണയായതായി ലിവര്‍പൂളും സ്ഥിരീകരിച്ചു.

വിടവാങ്ങല്‍ തീരുമാനം ഒരിക്കലും എളുപ്പമല്ലെന്ന് ആരാധകര്‍ക്കായി പങ്കുവെച്ച വീഡീയോയില്‍ സലാ പറയുന്നു. ഈ ക്ലബ് എനിക്കും എന്റെ കുടുംബത്തിനും എപ്പൊഴും സ്വന്തം വീടായിരിക്കും. എല്ലാത്തിനും നന്ദി. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാന്‍ ഒരിക്കലും തനിച്ചുനടക്കില്ല. ലിവര്‍പൂളിന്റെ യൂ വില്‍ നെവര്‍ വാക്ക് എലോണ്‍ എന്ന വരികള്‍ കടമെടുത്തുകൊണ്ട് താരം പറഞ്ഞു.

2017ല്‍ ലിവര്‍പൂളിലെത്തിയ സല ക്ലബിനായി 435 മത്സരങ്ങളില്‍ നിന്നായി 255 ഗോളുകള്‍ നേടിയിട്ടുണ്ട്. ക്ലബ് ചരിത്രത്തിലെ ഗോള്‍ വേട്ടക്കാരില്‍ മൂന്നാം സ്ഥാനത്താണ് സല. ഇംഗ്ലീഷ് പ്രീമിയര്‍ ലീഗില്‍ 310 മത്സരങ്ങളില്‍ നിന്ന് 189 ഗോളുകളും 92 അസിസ്റ്റുകളും താരം നേടിയിട്ടുണ്ട്. പ്രീമിയര്‍ ലീഗ് കരിയറിലാകെയായി 191 ഗോളാണ് താരം നേടിയിട്ടുള്ളത്.


