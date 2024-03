Mumbai Indians: ഈ ടീമിൽ ഒന്നും ശരിയല്ല, ഹാർദ്ദിക്കിനോട് അനിഷ്ടം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ബുമ്ര കൂടെ രോഹിത്തും : വൈറലായി വീഡിയോ

മത്സരത്തിലെ ആദ്യ ഓവര്‍ പന്തെറിയാനുള്ള ഹാര്‍ദ്ദിക് പാണ്ഡ്യയുടെ തീരുമാനം വലിയ രീതിയിലാണ് മത്സരശേഷം വിമര്‍ശിക്കപ്പെട്ടത്. ഇതിനിടയില്‍ മുതിര്‍ന്ന താരങ്ങളായ രോഹിത് ശര്‍മയും ജസ്പ്രീത് ബുമ്രയും ഹാര്‍ദ്ദിന്റെ തീരുമാനത്തില്‍ തര്‍ക്കിക്കുന്ന വീഡിയോ ഇപ്പോള്‍ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ വൈറലായി ഇരിക്കുകയാണ്. മുംബൈ ഒരൊറ്റ കുടുംബം എന്ന രീതിയില്‍ ആഘോഷിച്ചിരുന്ന ടീമിലെ ഈ പടലപിണക്കങ്ങള്‍ ആരാധകരെ നിരാശപ്പെടുത്തുന്നതാണ്.

team is no more #ONEFAMILY

This team has completely broken.

Nothing looking good Between Hardik Pandya, and in this. pic.twitter.com/BslDBSo8cs