ടോസിങ്ങിനായി ഹാര്‍ദിക് ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോള്‍ മുംബൈ ആരാധകര്‍ വലിയ സ്വരത്തില്‍ 'രോഹിത് രോഹിത്' എന്ന് വിളിച്ചുപറയുകയായിരുന്നു. ചിലര്‍ 'ഗോ ബാക്ക് ഹാര്‍ദിക്' എന്നും പറഞ്ഞു. മത്സരത്തിനിടെ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് ഒരു തെരുവ് നായ ഇറങ്ങിയപ്പോള്‍ കാണികളില്‍ പലരും 'ഹാര്‍ദിക് ഹാര്‍ദിക്' എന്ന് പരിഹാസ രൂപേണ ഓളിയിട്ടു. ഇതിന്റെ വീഡിയോ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ വൈറലായിട്ടുണ്ട്.



When this dog enter into the ground people literally booed HARDIK HARDIK #chapri #HardikPandya pic.twitter.com/BKJuNrSOC2