Virat Kohli: കോലി എത്രമാത്രം ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു, എല്ലാം ആ കണ്ണീരിലുണ്ട്, പ്രശംസയുമായി പോണ്ടിംഗ്

കഴിഞ്ഞ 18 വര്‍ഷക്കാലത്തിനിടെ ഐപിഎല്‍ കിരീടനേട്ടത്തിനായി കോലി എത്രമാത്രം ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു എന്നതാണ് മൈതാനത്ത് മുട്ടുകുത്തി നിന്നുള്ള കോലിയുടെ കരച്ചില്‍ കാണിച്ചുതന്നതെന്ന് പോണ്ടിംഗ് പറയുന്നു. അവസാന ഓവറില്‍ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ണുകളില്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് കാണാനാകും. അദ്ദേഹം കണ്ണീര്‍ പൊഴിക്കുന്നത്. കളിക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വിജയം എത്രമാത്രം അര്‍ഥവത്താണെന്നാണ് അത് കാണിക്കുന്നത്. ഫൈനലിന് ശേഷം പോണ്ടിംഗ് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.ചെന്നൈ സൂപ്പര്‍ കിങ്ങ്‌സും മുംബൈ ഇന്ത്യന്‍സും ഐപിഎല്‍ ഒട്ടേറെ തവണ വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ ഇത് വിജയിക്കാന്‍ എളുപ്പമുള്ള ടൂര്‍ണമെന്റല്ല.

