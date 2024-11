6 തവണ പുറത്താക്കി, ഇനിയും സഞ്ജുവിനെ നിന്റെ മുന്നിലേക്ക് ഇട്ട് തരില്ല, ഹസരങ്കയെ റാഞ്ചി രാജസ്ഥാന്‍, സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ ട്രോള്‍ പൂരം

ശ്രീലങ്കന്‍ സ്പിന്നര്‍ക്കെതിരെ ഇന്ത്യന്‍ ജേഴ്‌സിയിലും രാജസ്ഥാന്‍ ജേഴ്‌സിയിലും ദയനീയമായ റെക്കോര്‍ഡാണ് രാജസ്ഥാന്‍ നായകനായ സഞ്ജു സാംസണുള്ളത്. ടി20യില്‍ 8 ഇന്നിങ്ങ്‌സുകളില്‍ ഇരുവരും നേര്‍ക്കുനേര്‍ വന്നപ്പോള്‍ അതില്‍ 6 തവണയും സഞ്ജുവിനെ പുറത്താക്കാന്‍ ഹസരംഗയ്ക്ക് സാധിച്ചിരുന്നു. 6.66 മാത്രമാണ് ഹസരംഗയ്‌ക്കെതിരെ സഞ്ജുവിന്റെ ശരാശരി. ഹസരംഗയ്‌ക്കെതിരെ 43 പന്തുകളില്‍ 40 റണ്‍സ് മാത്രമാണ് സഞ്ജു നേടിയിട്ടുള്ളത്. ഇതില്‍ 3 വീതം സിക്‌സും ഫോറും ഉള്‍പ്പെടുന്നു.

