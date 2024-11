പ്രതിഫലത്തെ പറ്റിയുള്ള പ്രശ്‌നമാകാം പന്തിനെ ഡല്‍ഹി കൈവിടാന്‍ കാരണം. പന്ത് ടീമില്‍ നിന്നും പോയാല്‍ ഡല്‍ഹിക്ക് പുതിയ ക്യാപ്റ്റനെയടക്കം കണ്ടെത്തണം, അതിനാല്‍ പന്തിനെ അവര്‍ കൈവിടുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. എന്നായിരുന്നു ഗവാസ്‌കര്‍ ഒരു അഭിമുഖത്തിനിടെ പറഞ്ഞത്. എന്നാല്‍ ഇതിന് മറുപടിയായി പണം കാരണമല്ല താന്‍ പുറത്തുപോയതെന്ന് തനിക്ക് പറയാന്‍ കഴിയുമെന്നാണ് പന്ത് വ്യക്തമാക്കിയത്.

നേരത്തെ ഐപിഎല്‍ റിട്ടെന്‍ഷന്‍ പട്ടിക പുറത്തുവരുന്നതിന് മുന്‍പ് തന്നെ തന്നെ ഐപിഎല്‍ താരലേലത്തില്‍ ആരെങ്കിലും വാങ്ങുമോ?, എത്ര വലിയ തുകയ്ക്കായിരിക്കും തന്നെ ഏതെങ്കിലും ടീം സ്വന്തമാക്കുക തുടങ്ങിയ ചോദ്യങ്ങള്‍ പന്ത് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ആരും തന്നെ ഈ പോസ്റ്റുകളെ കാര്യത്തിലെടുത്തിരുന്നില്ല. എന്നാല്‍ ഇതെല്ലാം ടീം മാനേജ്‌മെന്റും റിഷഭ് പന്തും തമ്മില്‍ അസ്വാരസ്യങ്ങള്‍ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് കാണിക്കുന്നതെന്ന് പന്തിന്റെ പുതിയ പ്രസ്ഥാവന സൂചിപ്പിക്കുന്നു. താരലേലത്തില്‍ ചെന്നൈ സൂപ്പര്‍ കിംഗ്‌സ്, പഞ്ചാബ് കിംഗ്‌സ്, കൊല്‍ക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡെഴ്‌സ് അടക്കമുള്ള ടീമുകള്‍ റിഷഭ് പന്തിനെ സ്വന്തമാക്കാന്‍ രംഗത്തെത്തിയേക്കും.

