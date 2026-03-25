ബൗളിങ്ങിൽ മാത്രമല്ല ബിസിനസിലും ഷെയ്ൻ വോൺ മജീഷ്യൻ, രാജസ്ഥാൻ ഡീലിലൂടെ കുടുംബത്തിന് ലഭിക്കുക 460 കോടി!

അഭിറാം മനോഹർ|
Last Modified ബുധന്, 25 മാര്ച്ച് 2026 (12:16 IST)
ക്രിക്കറ്റ് മൈതാനങ്ങളില് ബാറ്റര്മാരെ തന്റെ
വിരല്ത്തുമ്പിലെ മാന്ത്രികവിദ്യ കൊണ്ട് വിസ്മയിപ്പിച്ച
ചരിത്രമുള്ള ബൗളറാണ് ഓസ്ട്രേലിയയുടെ ഇതിഹാസ സ്പിന്നറായ ഷെയ്ന് വോണ്. ഐപിഎല്ലിലെ ആദ്യ സീസണില് രാജസ്ഥാന് റോയല്സ് എന്ന ശരാശരി ടീമിനെ കൊണ്ട് കപ്പടിപ്പിച്ചും ഷെയ്ന് വോണ് ക്രിക്കറ്റ് ആരാധകരെ വിസ്മയിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. മരണപ്പെട്ടെങ്കിലും വര്ഷങ്ങള്ക്ക് മുന്പ് ഷെയ്ന് വോണ് നടത്തിയ ഡീലാണ് ഇപ്പോള് ക്രിക്കറ്റ് ലോകത്തെ സംസാരവിഷയം. ഐപിഎല്ലില് കോലി, രോഹിത്, സച്ചിന്,ധോനി എന്നിങ്ങനെ വമ്പന് താരങ്ങളുണ്ടായിട്ടും ഐപിഎല്ലില് നിന്ന് ഏറ്റവും വരുമാനമുണ്ടാക്കിയ താരം ഷെയ്ന് വോണാണ്.
ഐപിഎല്ലിന്റെ തുടക്ക സമയത്ത് നിസ്സാരമെന്ന് തോന്നിപ്പിച്ച നീക്കം വഴിയാണ് ഷെയ്ന് വോണ് ഐപിഎല്ലില് നിന്നും ഏറ്റവും പണം കൊയ്ത ക്രിക്കറ്ററായി മാറിയത്.
2008-ല് ഐപിഎല് ആരംഭിക്കുമ്പോള് രാജസ്ഥാന് റോയല്സിന്റെ നായകനായും മെന്ററായും ചുമതലയേറ്റ വോണിന് പ്രതിഫലത്തിന് പുറമെ ടീമിന്റെ 0.75 ശതമാനം ഓഹരി കൂടി കരാര് പ്രകാരം ലഭിച്ചിരുന്നു. അന്ന് വെറും 15 ലക്ഷം രൂപയോളം മാത്രം മൂല്യമായിരുന്നു ഇതിനുണ്ടായിരുന്നത്. എന്നാല് വര്ഷങ്ങള്ക്കുള്ളില് ഐപിഎല്ലിന്റെ വിപണി മൂല്യം ശരവേഗത്തില് വളര്ന്നു. ഇന്ന് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിങ്ങും പരസ്യവുമെല്ലാം ചേര്ത്ത് കോടികളുടെ ബിസിനസാണ് ഒരു ഐപിഎല് മത്സരം വഴി മാത്രമുണ്ടാകുന്നത്. വര്ഷങ്ങള്ക്ക് ശേഷം രാജസ്ഥാന് റോയല്സിനെ പുതിയ ഉടമകള് ഏറ്റെടുക്കുമ്പോള് അന്ന് ലഭിച്ച 3 വര്ഷത്തെ ഓഹരികളുടെ മൂല്യം ഇന്ന് 460 കോടിയിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ്.
ആദ്യ സീസണില് ആരും സാധ്യത കല്പ്പിക്കാതിരുന്ന രാജസ്ഥാന് റോയല്സിനെ കിരീടത്തിലേക്ക് നയിച്ച വോണ് രാജസ്ഥാന് ടീമിന്റെ അടിത്തറ പണിയുന്നതില് പ്രധാന പങ്കുവഹിച്ച താരമാണ്. ക്രിക്കറ്റിലെ വെറുമൊരു കളി എന്നതിലുപരി ഐപിഎല് എന്ന ബ്രാന്ഡിന്റെ ഭാവി സാധ്യതകള് കൃത്യമായി തിരിച്ചറിഞ്ഞ ഏക താരം ഒരുപക്ഷേ വോണ് മാത്രമായിരിക്കും. കളിക്കാരും ഉടമകളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിന് പുതിയ നിര്വചനം നല്കിയ ആ കരാര് ഇന്ന് വോണിന്റെ കുടുംബത്തിന് വലിയൊരു സമ്പാദ്യമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്.