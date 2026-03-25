ബുധന്‍, 25 മാര്‍ച്ച് 2026
Shane Warne: കളിച്ചു കിട്ടിയത് 10 കോടി, ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്നത് 450 കോടി; ഷെയ്ൻ വോണിന്റെ കുടുംബത്തിനു 'ലോട്ടറി'

2008 ൽ ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗിന്റെ പ്രഥമ പതിപ്പിൽ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിനെ നയിച്ചത് ഷെയ്ൻ വോൺ ആണ്

രേണുക വേണു| Last Modified ബുധന്‍, 25 മാര്‍ച്ച് 2026 (14:22 IST)

Shane Warne: അന്തരിച്ച ഓസ്‌ട്രേലിയൻ ഇതിഹാസം ഷെയ്ൻ വോണിന്റെ കുടുംബത്തിനു രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് ഫ്രാഞ്ചൈസി വിൽക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി 450 കോടി ലഭിക്കും. ഫ്രാഞ്ചൈസിയുടെ 0.75 ശതമാനം ഓഹരി ഷെയ്ൻ വോണിനുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഫ്രാഞ്ചൈസി വിൽക്കുമ്പോൾ വലിയ തുക ലഭിക്കുന്നത്.

2008 ൽ ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗിന്റെ പ്രഥമ പതിപ്പിൽ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിനെ നയിച്ചത് ഷെയ്ൻ വോൺ ആണ്. ടീമിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻസിക്കൊപ്പം ഫ്രാഞ്ചൈസിയുടെ നിയന്ത്രണവും ഷെയ്ൻ വോൺ ഏറ്റെടുത്തിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ഫ്രാഞ്ചൈസിയിൽ ഷെയറും താരത്തിനു ലഭിച്ചത്. പ്രഥമ സീസണിൽ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിനെ കിരീടം ചൂടിക്കാൻ വോണിനു സാധിച്ചിരുന്നു.

നാല് സീസണുകളിൽ വോൺ രാജസ്ഥാനായി കളിച്ചു. ആദ്യ സീസണിലെ 0.75 ഓഹരി നാല് സീസൺ ആയപ്പോൾ മൂന്ന് ശതമാനമായി ഉയർന്നു. ഇപ്പോൾ രാജസ്ഥാനെ വിറ്റപ്പോൾ വോൺ കുടുംബത്തിന് 450 മുതൽ 460 കോടി രൂപ വരെ ലഭിക്കും. ഒരു സീസൺ കളിക്കാൻ 2.34 കോടിയാണ് ഓസ്‌ട്രേലിയൻ ഇതിഹാസത്തിന് ഫ്രാഞ്ചൈസി നൽകിയത്. നാലു സീസണുകളിൽനിന്ന് 9.36 കോടി രൂപയും താരത്തിനു ലഭിച്ചു.

യുഎസ് വ്യവസായി കൽ സൊമാനിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കൺസോർഷ്യം 1.63 ബില്യൻ ഡോളറിനാണ് (ഇന്ത്യൻ രൂപയിൽ 15,300 കോടി) രാജസ്ഥാനെ വാങ്ങിയത്. വാൾമാർട്ട് ഗ്രൂപ്പിന്റെ പിന്തുണയോടെയാണ് നീക്കമെന്നും രാജ്യാന്തര മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. 2026 ഐപിഎലിനു ശേഷമാകും പുതിയ ഉടമകൾ ടീമിനെ ഏറ്റെടുക്കുക. 2026 സീസണിനു ശേഷമായിരിക്കും ഷെയ്ൻ വോണിന്റെ കുടുംബത്തിനു ഓഹരി തുകയും ലഭിക്കുക.


