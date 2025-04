ഇന്നലെ നടന്ന കൊല്‍ക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്‌സ് - പഞ്ചാബ് കിങ്‌സ് മത്സരത്തിനിടെ രണ്ട് താരങ്ങളുടെ ബാറ്റുകള്‍ 'അളവ് പരിശോധന'യില്‍ പരാജയപ്പെട്ടു. ഇതേ തുടര്‍ന്ന് ഇവര്‍ക്ക് ബാറ്റ് മാറ്റേണ്ടി വന്നതായി റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുണ്ട്. കൊല്‍ക്കത്ത ഓപ്പണര്‍ സുനില്‍ നരെയ്ന്‍, പതിനൊന്നാമനായി ക്രീസിലെത്തിയ അന്റിച്ച് നോര്‍ക്കിയ എന്നിവരുടെ ബാറ്റുകളാണ് 'അളവ് പരിശോധന'യില്‍ പരാജയപ്പെട്ടത്. ഇതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളും വീഡിയോയും സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്.



BCCI now does bat checks on the field instead of in the dressing room. So if you're wondering why umpires are checking bats or noticed Anrich Nortje changing his bat today, it means his bat did not meet the size rules.#IPL2025 #BCCI @IPL @BCCI pic.twitter.com/k3PVWRWO39