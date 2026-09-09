അഞ്ച് ഇറാനിയന് എണ്ണ ടാങ്കറുകള്ക്ക് നേരെ യുഎസ് ആക്രമണം; ജോര്ദാനില് ആക്രമണം നടത്തി ടെഹ്റാന്റെ തിരിച്ചടി
രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളില് രണ്ട് തവണ യുഎസ് യുദ്ധക്കപ്പലിലേക്ക് ടെഹ്റാന് ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകള് വിക്ഷേപിച്ചതായി ആരോപിച്ചതിന് ശേഷം, ഒമാന് ഉള്ക്കടലിലും ഖാര്ഗ് ദ്വീപിനടുത്തും അഞ്ച് ഇറാനിയന് എണ്ണ ടാങ്കറുകളെ അമേരിക്ക ആക്രമിച്ചു. ജോര്ദാനിലെ അല് അസ്രാഖ് ബേസില് നിലയുറപ്പിച്ച യുഎസ് സേനയ്ക്ക് നേരെ ചൊവ്വാഴ്ചത്തെ ആക്രമണങ്ങള്ക്ക് ഇറാന് മറുപടി നല്കി. മേഖലയിലെ രണ്ട് യുഎസ് കപ്പലുകളിലും എട്ട് ടാങ്കറുകളിലും കൂടുതല് ആക്രമണങ്ങള് നടത്തിയതായും അവര് അവകാശപ്പെട്ടു.
ആറ് മാസമായി ഗള്ഫില് സംഘര്ഷം രൂക്ഷമാകുന്നതിനിടെയാണ് വെടിവയ്പ്പ്. ടെഹ്റാന് ഹോര്മുസ് കടലിടുക്ക് അടച്ചുപൂട്ടുകയും ഇറാനിയന് തുറമുഖങ്ങളില് വാഷിംഗ്ടണ് നാവിക ഉപരോധം ഏര്പ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. ബുധനാഴ്ചത്തെ ആദ്യകാല വ്യാപാരത്തില് എണ്ണവില ബാരലിന് 99.49 ഡോളറായി ഉയര്ന്നു.
ഇറാന്റെ ഇസ്ലാമിക് റെവല്യൂഷണറി ഗാര്ഡ് കോര്പ്സ് (ഐആര്ജിസി) കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസത്തിനിടെ രണ്ടുതവണ യുഎസ് യുദ്ധക്കപ്പലിനെ ലക്ഷ്യമിടാന് ശ്രമിച്ചെങ്കിലും കപ്പല് 'ഇറാനിയന് ആക്രമണശ്രമത്തില് നിന്ന് വിജയകരമായി രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് യുഎസ് സെന്ട്രല് കമാന്ഡ് (സെന്ട്രല് കോം) ഒരു പ്രസ്താവനയില് പറഞ്ഞു.