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  4. Ukraine Moves to Legalise Adult Entertainment Industry to Pay for 30,000 Military Drones
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Monday, 7 September 2026 (15:08 IST)

യുദ്ധച്ചെലവിന് കാശില്ല, അഡൾട്ട് കണ്ടന്റ് നിയമവിധേയമാക്കാൻ ഉക്രെയ്ൻ; 30,000 ഡ്രോണുകൾ വാങ്ങാൻ ലക്ഷ്യം

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Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Mon, 7 Sep 2026 (15:10 IST)
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റഷ്യക്കെതിരായ യുദ്ധച്ചെലവുകള്‍ കണ്ടെത്തുന്നതിനും സൈന്യത്തിന് ആയുധങ്ങള്‍ എത്തിക്കുന്നതിനുമായി രാജ്യത്തെ അഡള്‍ട്ട് കണ്ടന്റ് വ്യവസായം നിയമവിധേയമാക്കാനൊരുങ്ങി ഉക്രെയ്ന്‍. അഡല്‍ട്ട് ഇന്‍ഡസ്ട്രിയെ നിയമവിധേയമാക്കുന്നതോടെ വര്‍ഷത്തില്‍ 25 മില്യണ്‍ ഡോളര്‍ ടാക്‌സ് വഴി നേടാനാണ് യുക്രെയ്ന്‍ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
 
പാര്‍ലമെന്റിന്റെ ധനകാര്യ സമിതി അധ്യക്ഷനായ യാരോസ്ലാവ് ഴെലെസ്ന്യാക് മുന്‍കൈയെടുത്ത് തയ്യാറാക്കിയ ബില്‍ പാര്‍ലമെന്റിന്റെ ആദ്യ വായന പൂര്‍ത്തിയാക്കി. അഡള്‍ട്ട് കണ്ടന്റ് നിയമവിധേയമാക്കി നികുതി ഈടാക്കുന്നതിലൂടെ പ്രതിവര്‍ഷം (ഏകദേശം 237 കോടി രൂപ)നികുതി വരുമാനമായി ലഭിക്കുമെന്നാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. ഇതിലൂടെ 30,000 മിലിറ്ററി ഡ്രോണുകള്‍ വാങ്ങാമെന്ന് യാരോസ്ലാവ് ഴെലെസ്ന്യാക് പറയുന്നു.
 
നിലവില്‍ ഉക്രെയ്‌നില്‍ പോര്‍ണോഗ്രാഫി നിര്‍മ്മിക്കുന്നതും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതും ഏഴ് വര്‍ഷം വരെ തടവുശിക്ഷ ലഭിക്കാവുന്ന ക്രിമിനല്‍ കുറ്റമാണ്. എന്നാല്‍, അതേസമയം അഡള്‍ട്ട് ആപ്പ് ക്രിയേറ്റര്‍മാരില്‍ നിന്ന് ടാക്‌സ് അതോറിറ്റി നികുതി ഈടാക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നുമുണ്ട്. ടാക്‌സ് അടച്ചാല്‍ കുറ്റസമ്മതം നടത്തിയതായി കണക്കാക്കി ക്രിമിനല്‍ കേസ് നേരിടേണ്ടി വരുന്ന വിചിത്രമായ അവസ്ഥയ്ക്കാണ് ബില്ലിലൂടെ പരിഹാരമാകുന്നത്.
 
2023ല്‍ മാത്രം  7,900-ലേറെ ഉക്രെയ്‌നിയന്‍ ക്രിയേറ്റര്‍മാര്‍ ഒണ്‍ലിഫാന്‍സിലൂടെ മാത്രം 13.1 കോടി ഡോളറിലധികം സമ്പാദിച്ചതായി റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പറയുന്നു. മുന്‍നിര ക്രിയേറ്റര്‍മാര്‍ നല്‍കിയ ഹര്‍ജിക്ക് പ്രൊസിഡന്റ് വൊളോഡിമിര്‍ സെലെന്‍സ്‌കിയുടെ വെബ്സൈറ്റില്‍ കാല്‍ലക്ഷത്തിലധികം പിന്തുണ ലഭിച്ചിരുന്നു. 
 
വിദേശ സഹായങ്ങളെ മാത്രം ആശ്രയിക്കാതെ ആഭ്യന്തര വരുമാന സ്രോതസ്സുകള്‍ കണ്ടെത്തി പ്രതിരോധം ശക്തമാക്കാനാണ് ഉക്രെയ്ന്‍ സഭയുടെ നീക്കം.ALSO READ: പുടിനുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഉക്രെയ്ന്‍ യുദ്ധ ചര്‍ച്ചകള്‍ക്കായി യുഎസ് പ്രതിനിധികള്‍ കൈവിലെത്തി
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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