വിദ്യാർഥി സമരം കലാപമായി മാറി, ഫ്രാൻസിൽ വ്യാപക തീവെപ്പും കൊള്ളയും, 1200 പേർ അറസ്റ്റിൽ
സംഘര്ഷങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രാജ്യവ്യാപകമായി 1,200 ലധികം ആളുകളെ പോലീസ് റിലീസ് ചെയ്തു.
ഫ്രാന്സില് വര്ധിച്ചുവരുന്ന ജീവിതചെലവുകള്ക്കും സര്ക്കാരിന്റെ നയങ്ങള്ക്കുമെതിരായി നടക്കുന്ന പ്രതിഷേധങ്ങളില് വ്യാപകമായ ആക്രമാണം. ജനജീവിതത്തെ ബാധിച്ച വിലക്കയറ്റത്തിനെതിരെ ഉയര്ന്ന ജനരോഷം പലയിടങ്ങളിലും തീവെപ്പിലും കടകള് കൊള്ളയടിക്കുന്നതിലേക്കുമാണ് നയിച്ചത്. പാരീസ് ഉള്പ്പടെ വിവിധ നഗരങ്ങളില് പോലീസുമായി പ്രതിഷേധക്കാര് ഏറ്റുമുട്ടി. സംഘര്ഷങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രാജ്യവ്യാപകമായി 1,200 ലധികം ആളുകളെ പോലീസ് റിലീസ് ചെയ്തു.
പൊതുമുതല് നശിപ്പിക്കുന്നവര്ക്കും കൊള്ളയടിക്കുന്നവര്ക്കുമെതിരെ ശക്തമായ നിയമനടപടികള് സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡന്റ് ഇമ്മാനുവല് മാക്രോണ് മുന്നറിയിപ്പ് നല്കി. വിദ്യഭ്യാസമേഖലയിലെ മോശം സാഹചര്യങ്ങള്ക്കെതിരെ വിദ്യാര്ഥികള് ആരംഭിച്ച പ്രതിഷേധങ്ങളാണ് പിന്നീട് വലിയ ജനകീയ പ്രക്ഷോഭമായി മാറിയത്. വിദ്യാര്ഥികള്ക്ക് പുറമെ അധ്യാപകര്,തൊഴിലാളി യൂണിയനുകള്, തൊഴിലാളികള്,കര്ഷകര്,യെല്ലോ വെസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ അനുഭാവികളടക്കം പ്രക്ഷോഭത്തില് അണിനിരന്നു. 5.5 ലക്ഷത്തോളം പേരാണ് പ്രക്ഷോഭങ്ങളില് പങ്കെടുത്തു. പാരീസില് മാത്രം ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകളാണ് തെരുവിലിറങ്ങിയത്. ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകള് അണിനിരന്നതോടെ റാലികള് പലയിടങ്ങളിലും ആക്രമത്തിന് കാരണമാവുകയായിരുന്നു.
Tens of thousands protested across French cities, including Paris, Marseille and Toulouse, over rising living costs and public services, with clashes leading to at least 272 arrests https://t.co/89VygTAwsk https://t.co/mQqoc4REcr— Reuters (@Reuters) October 17, 2026
സമാധാനപരമായി മുന്നേറിയ പ്രകടനങ്ങള്ക്കിടയില് മുഖം മൂടി അണിഞ്ഞ പ്രതിഷേധക്കാര് പോലീസിന് നേരെ പടക്കങ്ങളും സ്ഫോടകവസ്തുക്കളും എറിഞ്ഞതായാണ് റിപ്പോര്ട്ടുകള്. കണ്ണീര്വാതകത്തില് നിന്നും രക്ഷനേടാന് പ്രതിഷേധക്കാര് പ്രത്യേകം കണ്ണടകള് ധരിച്ചിരുന്നതായാണ് റിപ്പോര്ട്ട്. പ്രതിഷേധക്കാര് വിവിധ നഗരങ്ങളില് തെരുവില് നിര്ത്തിയിട്ടിരുന്ന വാഹനങ്ങള്ക്ക് തീയിടുകയും ബാരിക്കേഡുകള് കത്തിക്കുകയും ചെയ്തു. പാരീസില് കടകള് തീയിടുകയും കൊള്ളയടിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു.
Rioters looting clothing shops in France https://t.co/SW4IMRD1nr— War Monitor (@WarMonltor) October 18, 2026
ആഡംബര ബ്രാന്ഡുകളായ ആപ്പിള്,ലൂയി വിറ്റോണ്, ഹെര്മസ് എന്നിവയുടെ ഷോറൂമുകള് പലയിടങ്ങളിലും കൊള്ളയടിക്കപ്പെട്ടു. ലിമോഷ് നഗരത്തില് നഗരസഭാ കാര്യാലയം ഉല്പ്പടെയുള്ള കെട്ടിടങ്ങള് അക്രമികള് തീയിട്ടു. മാര്സെയിലിലെ നഗരസഭാ കാര്യാലയത്തിലും ആക്രമികള് നാശനഷ്ടങ്ങള് വരുത്തി. പ്രക്ഷോഭകരുമായുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലില് 60 പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്ക്ക് പരിക്കേറ്റു. ഇതിനിടെ പോലീസ് ഉപയോഗിച്ച സുരക്ഷാ ഗ്രനേഡ് പൊടിത്തെറിച്ച് ഒരു പ്രക്ഷോഭകന്റെ കൈ നഷ്ടപ്പെട്ടു.
Looting Louis Vuitton during the “student protests” in France. This is real. https://t.co/O3Q1nNA9dM— Open Source Intel (@Osint613) October 17, 2026