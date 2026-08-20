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  4. Vande Mataram Sung in Full at CET; SFI Protests Over Instructions to Muslim Students
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Thursday, 20 August 2026 (10:03 IST)

സിഇടിയിൽ വന്ദേമാതരം പൂർണമായി ആലപിച്ചു, റിവ്യൂ നൽകാൻ മുസ്ലീം വിദ്യാർഥികളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു, ഭാരതാംബയുടെ ചിത്രത്തിന് കീഴിൽ പുഷ്പാർച്ചന, പ്രതിഷേധിച്ച് എസ്എഫ്ഐ

CET, College of Engineering Trivandrum, Vande Mataram, SFI, Muslim Students, Bharath Mata, Kerala Campus Politics, Student Protest
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Thu, 20 Aug 2026 (10:05 IST)
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ശ്രീകാര്യം ഗവഃ എഞ്ചിനിയറിങ് കോളേജില്‍ കേന്ദ്ര യുവജനക്ഷേമ വകുപ്പ് സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടിയില്‍ വന്ദേമാതരം പൂര്‍ണമായി അവതരിപ്പിക്കുകയും റിവ്യൂ നല്‍കാനായി മുസ്ലീം വിദ്യാര്‍ഥികളോട് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തതിനെതിരെ എസ്എഫ്‌ഐ പ്രതിഷേധം. പരിപാടിയില്‍ ഭാരതാംബയുടെ ചിത്രത്തില്‍ പുഷ്പാര്‍ച്ചന നടത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. പരിപാടിയുടെ റിവ്യൂ നല്‍കാനായി 4 പേര്‍ വേണമെന്നും അതില്‍ 2 പേര്‍ തട്ടമിട്ട വിദ്യാര്‍ഥിനികള്‍ ആയിരിക്കണമെന്നും ആര്‍എസ്എസ് നിര്‍ബന്ധം പിടിച്ചെന്നാണ് എസ്എഫ്‌ഐ ആരോപണം. കോളേജുകളില്‍ സംഘപരിവാര്‍ അജണ്ട നടപ്പാക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നതിനെതിരെ വലിയ പ്രതിഷേധം തന്നെ സംഘടിപ്പിക്കുമെന്നും എസ്എഫ്‌ഐ വ്യക്തമാക്കി.
 
 വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ മതപരമായ ചിഹ്നങ്ങളും ആചാരങ്ങളും അടിച്ചേല്‍പ്പിക്കുന്ന നടപടികള്‍ അംഗീകരിക്കാനാകില്ലെന്ന് എസ്എഫ്‌ഐ വ്യക്തമാക്കി. വിദ്യാര്‍ഥികളുടെ മതസ്വാതന്ത്ര്യവും വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യവും സംരക്ഷിക്കണമെന്നും എസ്എഫ്‌ഐ ആവശ്യപ്പെട്ടു. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോളേജ് അധികൃതരുടെ ഔദ്യോഗിക വിശദീകരണം പുറത്തുവന്നിട്ടില്ല.
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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