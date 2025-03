Sunita Williams: സുനിത ഭൂമി തൊട്ടു; എല്ലാം ശുഭം

നേവി സീലിന്റെ ബോട്ടിലാണ് കടല്‍പരപ്പിലിറങ്ങിയ പേടകത്തെ എംവി മേഗന്‍ എന്ന റിക്കവറി ഷിപ്പിലേക്ക് മാറ്റിയത്. പേടകത്തിന്റെ വാതില്‍ തുറന്ന ശേഷം സുനിതയടക്കമുള്ളവരെ പ്രത്യേക സ്ട്രച്ചറില്‍ മെഡിക്കല്‍ പരിശോധനകള്‍ക്കായി കൊണ്ടു പോയി.



ഒന്‍പത് മാസത്തിലേറെയായി അന്താരാഷ്ട്ര ബഹിരാകാശ നിലയത്തില്‍ കഴിയുകയായിരുന്ന ഇവര്‍ ഭൂമിയിലേക്കുള്ള യാത്ര ആരംഭിച്ചത് ഇന്നലെയാണ്. ഒരാഴ്ചത്തെ ദൗത്യത്തിനായി ബഹിരാകാശ നിലയത്തില്‍ പോയ സുനിത വില്യംസും ബുച്ച് വില്‍മോറും അവിടെ കുടുങ്ങുകയായിരുന്നു.



Take a bow! What an incredible moment!! Welcome Sunita Williams after 286 days in space, completing 4,577 orbits around Earth! You have just achieved an impossible. #SunitaWilliams #sunitawilliamsreturn #SunitaReturns pic.twitter.com/znfHPpA8M6