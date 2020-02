ഇന്ത്യയുമായി വിപുലമായ വ്യാപാരകരാർ ഇപ്പോളില്ല, പിന്നീടെന്ന് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്

അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ ഇന്ത്യ സന്ദർശനത്തിന്റെ ഭാഗമായി വിപുലമായ രീതിയിലുള്ള വ്യാപാരക്കരാറിൽ ഇരു രാജ്യങ്ങളും ഒപ്പിട്ടേക്കില്ലെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. ഇന്ത്യയും അമേരിക്കയും തമ്മിൽ ഉണ്ടാകും എന്നാൽ വലിയ കരാർ മറ്റൊരു അവസരത്തിനായി സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണെന്നാണ് ട്രംപ് അറിയിച്ചത്.

US President in Washington: We can have a trade deal with India, but I am really saving the big deal for later, may be before elections. But we will have a very big deal with India. pic.twitter.com/QcdKCdaIdz