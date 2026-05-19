ചൊവ്വ, 19 മെയ് 2026
ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരെ പാകിസ്ഥാന്‍ ചൈനയില്‍ നിന്ന് ആണവായുധങ്ങള്‍ തേടി; അന്വേഷണ പ്ലാറ്റ്ഫോമായ ഡ്രോപ്പ് സൈറ്റിന്റെ റിപ്പോര്‍ട്ട്

ശ്രീനു എസ്| Last Modified ചൊവ്വ, 19 മെയ് 2026 (10:15 IST)
ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരെ ഇസ്ലാമാബാദ് രഹസ്യമായി ചൈനയില്‍ നിന്ന് ആണവ സഹായം തേടിയതായി റിപ്പോര്‍ട്ട്. അന്തര്‍വാഹിനി അധിഷ്ഠിത സ്ട്രൈക്ക് സിസ്റ്റങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള നൂതന ആണവ ശേഷികള്‍ വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് പാകിസ്ഥാന്‍ സഹായം അഭ്യര്‍ത്ഥിച്ചതായി അന്വേഷണ പ്ലാറ്റ്ഫോമായ ഡ്രോപ്പ് സൈറ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച റിപ്പോര്‍ട്ട് അവകാശപ്പെടുന്നു. എന്നിരുന്നാലും ആഗോള ആണവ നിയമങ്ങള്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ചൈന ഈ അഭ്യര്‍ത്ഥന നിരസിച്ചതായി റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു.

ഏറ്റവും സുരക്ഷിതവും നൂതനവുമായ പ്രതിരോധ സാങ്കേതികവിദ്യകളില്‍ ഒന്നായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന അന്തര്‍വാഹിനിയില്‍ നിന്ന് വിക്ഷേപിക്കുന്ന ആണവായുധങ്ങള്‍ പ്രത്യേകമായി ഈ അഭ്യര്‍ത്ഥനയില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടിരുന്നു. അത്തരം സഹകരണം ദക്ഷിണേഷ്യയിലെ ആണവ വ്യാപനത്തില്‍ നേരിട്ടുള്ള പങ്കാളിത്തത്തിന് തുല്യമാകുമെന്ന് ഭയന്ന് ബീജിംഗ് അഭ്യര്‍ത്ഥന നിരസിച്ചു എന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്.

ആണവ തന്ത്രത്തില്‍ ഒരു രാജ്യത്തിന് അതിന്റെ കര, വ്യോമ അധിഷ്ഠിത ആണവ ആസ്തികള്‍ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടാലും തിരിച്ചടിക്കാന്‍ അന്തര്‍വാഹിനികളിലൂടെ കഴിയും. ഇത് സാധാരണയായി ആണവായുധങ്ങളുള്ള അന്തര്‍വാഹിനികളിലൂടെയാണ് നേടുന്നത്. അവയെ വെള്ളത്തിനടിയില്‍ കണ്ടെത്താന്‍ പ്രയാസമാണ്.

ഐഎന്‍എസ് അരിഹന്ത് പോലുള്ള അന്തര്‍വാഹിനികള്‍ ഉപയോഗിച്ച് ഇന്ത്യ ഇതിനകം തന്നെ ഈ മേഖലയില്‍ ഗണ്യമായ പുരോഗതി കൈവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആണവ, സൈനിക പിന്തുണയ്ക്ക് പകരമായി ഗ്വാദര്‍ തുറമുഖത്തെ സ്ഥിരമായ സൈനിക താവളമാക്കി മാറ്റാന്‍ ചൈനയെ അനുവദിക്കാന്‍ പാകിസ്ഥാന്‍ വാഗ്ദാനം ചെയ്തതായും ചോര്‍ന്ന രേഖ അവകാശപ്പെടുന്നു.


