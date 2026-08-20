ഇറാന് യുദ്ധത്തില് 750ലധികം യുഎസ് സൈനികര്ക്ക് പരിക്കേറ്റു, 18 പേര് മരിച്ചു: പെന്റഗണ് ഡാറ്റ
യുഎസ് പ്രതിരോധ വകുപ്പിന്റെ റിപ്പോര്ട്ട് പ്രകാരം ഇറാന് യുദ്ധം ആരംഭിച്ചതിനുശേഷം പരിക്കേറ്റ യുഎസ് സൈനികരുടെ എണ്ണം 750 കവിഞ്ഞു. ടെഹ്റാനും വാഷിംഗ്ടണും തമ്മിലുള്ള ചര്ച്ചകള് ഇപ്പോഴും പ്രതിസന്ധിയിലാണ്. പരിക്കേറ്റ സൈനികരെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതില് പെന്റഗണ് വിമര്ശനങ്ങള് നേരിട്ടിട്ടുണ്ട്. അപകടത്തില്പ്പെട്ടവരുടെ എണ്ണം വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിലെ കാലതാമസത്തിന് സുരക്ഷാ പ്രശ്നങ്ങള് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയാണ്.
ഇറാനുമായുള്ള സ്ഥിതി ഇപ്പോള് 'വളരെ നല്ലതാണ്' എന്ന് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപ് ബുധനാഴ്ച പറഞ്ഞു. ടെഹ്റാനുമായുള്ള യുഎസ് ചര്ച്ചകള് അദ്ദേഹം നിര്ത്തിവച്ചപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായങ്ങള് വന്നത്. നിലവിലുള്ള യുദ്ധത്തില് ഹോര്മുസ് കടലിടുക്ക് ഒരു പ്രധാന പിരിമുറുക്കമായി തുടരുന്നു. ഹോര്മുസ് കടലിടുക്ക് ഉപയോഗിക്കാന് ശ്രമിക്കുന്ന കപ്പലുകളെ ഇറാന് ആക്രമിക്കുന്നത് തുടരുകയാണ്.
ഹോര്മോസ് തുറക്കാന് അമേരിക്ക സാമ്പത്തിക ഉപരോധങ്ങള് അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന നിലപാടിലാണ് ഇറാന്. ഹോര്മോസ് പ്രതിസന്ധി നീണ്ടു പോകുന്നതോടെ ആഗോള എണ്ണ വില ഉയരുകയാണ്. ബ്രാന്റ് ക്രൂഡ് ബാരലിന് 91 ഡോളര് കടന്നു. ഇതോടെ ഗള്ഫിനു പുറത്തുള്ള സുരക്ഷിത കേന്ദ്രങ്ങളില് എണ്ണ സംഭരണം വര്ദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള നീക്കത്തിലാണ് സൗദി അറേബ്യയും യുഎഇയും.
ഇറാന്റെ ആണവ അഭിലാഷങ്ങള്, യുഎസ് ഉപരോധങ്ങള്, ഹോര്മുസ് കടലിടുക്കിന്റെ ഭാവി എന്നിവയെച്ചൊല്ലി വാഷിംഗ്ടണും ടെഹ്റാനും ഇപ്പോഴും അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങളില് അകപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ജൂണില് ഇറാനുമായി ഒപ്പുവച്ച ധാരണാപത്രം നീട്ടാന് വാഷിംഗ്ടണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ലെന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപ് തിങ്കളാഴ്ച പറഞ്ഞു. ഒരു കരാറിലെത്താന് ടെഹ്റാന് താല്പ്പര്യപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് സമ്മതിച്ചെങ്കിലും ആവശ്യമെന്ന് കരുതുന്ന നിബന്ധനകള് അംഗീകരിക്കാന് ഇറാന് തയ്യാറല്ലെന്ന് ട്രംപ് പറഞ്ഞു.