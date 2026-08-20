തുണിക്കച്ചവടത്തിന്റെ മറവില് മകന്റെ ലഹരിമരുന്ന് ഇടപാട്; അമ്മയ്ക്കും പങ്കാളിത്തം
നെയ്യാറ്റിന്കര: കുടുംബയാത്രയുടെ മറവില് ബെംഗളൂരുവില് നിന്ന് എംഡിഎംഎ (MDMA) കടത്താന് ശ്രമിച്ച നാലംഗ സംഘത്തെ എക്സൈസ് എന്ഫോഴ്സ്മെന്റ് ആന്ഡ് ആന്റി-നാര്ക്കോട്ടിക്സ് സ്പെഷ്യല് സ്ക്വാഡ് പിടികൂടി. നെയ്യാറ്റിന്കര ആറാലുംമൂട് മാര്ക്കറ്റിന് മുന്നില് വെച്ച്, പ്രതികള് സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന വാഹനം എക്സൈസ് സംഘം തടഞ്ഞുനിര്ത്തി 125 ഗ്രാം എംഡിഎംഎ (MDMA) പിടിച്ചെടുത്തു.
ഈഞ്ചയ്ക്കല് അക്ഷരവീഥി സ്വദേശിയായ കിരണ് (33), ഇയാളുടെ അമ്മ ബീന (50), കിരണിന്റെ സുഹൃത്തായ തമിഴ്നാട് തിരുനെല്വേലി സ്വദേശിനി സന്ധ്യ (18), ചാല സ്വദേശി അക്ഷയ് എ.എസ്. നായര് (26) എന്നിവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഓണക്കാലത്ത് തെരുവുകച്ചവടക്കാര്ക്ക് വസ്ത്രങ്ങള് വില്ക്കുന്നതിനായാണ് ഇവര് എത്തിയത്. യാത്രയ്ക്കിടെ എക്സൈസ് പരിശോധനകള് ഒഴിവാക്കാനായി അവര് കുറച്ച് വസ്ത്രങ്ങള് വാങ്ങി കുടുംബത്തോടൊപ്പം യാത്ര ചെയ്യുന്നവരാണെന്ന് വരുത്തിത്തീര്ക്കുകയായിരുന്നു പതിവ്.
വാഹനത്തിലെ സ്റ്റീരിയോ സിസ്റ്റത്തിനുള്ളില് അതിവിദഗ്ധമായി ഒളിപ്പിച്ച നിലയിലാണ് എംഡിഎംഎ (MDMA) കണ്ടെത്തിയത്. സ്വന്തം മകന് നടത്തുന്ന ലഹരിമരുന്ന് കച്ചവടത്തില് അമ്മയും പങ്കാളിയായിരുന്നു എന്നത് ഉദ്യോഗസ്ഥരെപ്പോലും ഞെട്ടിച്ചു. പ്രതികളില് നിന്ന് പിടിച്ചെടുത്ത മൊബൈല് ഫോണുകള് പരിശോധിച്ചപ്പോള് ലഹരിമരുന്ന് കച്ചവടവും ഇടപാടുകളും പ്രധാനമായും അമ്മയുടെ ഫോണ് കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് നടന്നതെന്ന് വ്യക്തമായി.