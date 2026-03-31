ചൊവ്വ, 31 മാര്‍ച്ച് 2026
Middle East Crisis : ഇറാൻ യുദ്ധത്തിൽ പകുതി ലക്ഷ്യം പൂർത്തിയായെന്ന് നെതന്യാഹു

2026 ഫെബ്രുവരി 28-ന് അമേരിക്കയും ഇസ്രായേലും ചേര്‍ന്ന് ഇറാനെതിരായി വന്‍തോതില്‍ സൈനികാക്രമണം ആരംഭിച്ചതോടെയാണ് നിലവിലെ യുദ്ധത്തിന് തുടക്കമായത്.

അഭിറാം മനോഹർ| Last Modified ചൊവ്വ, 31 മാര്‍ച്ച് 2026 (09:57 IST)
ടെല്‍ അവീവ്: ഇറാനെതിരായ യുദ്ധത്തില്‍ ഇസ്രായേല്‍ തങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളുടെ ''പകുതിയിലധികം കൈവരിച്ചുവെന്ന്'' പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിന്‍ നെതന്യാഹു. എന്നാല്‍ യുദ്ധം ഇപ്പോഴും നിര്‍ണായക ഘട്ടത്തില്‍ തുടരുകയാണെന്നും സമ്പൂര്‍ണ വിജയം കൈവരിക്കാന്‍ ഇനിയും സമയം വേണ്ടിവരുമെന്നും നെതന്യാഹു വ്യക്തമാക്കി.

2026 ഫെബ്രുവരി 28-ന് അമേരിക്കയും ഇസ്രായേലും ചേര്‍ന്ന് ഇറാനെതിരായി വന്‍തോതില്‍ സൈനികാക്രമണം ആരംഭിച്ചതോടെയാണ് നിലവിലെ യുദ്ധത്തിന് തുടക്കമായത്. ഇറാന്റെ നേതൃനിരയെ ലക്ഷ്യമിട്ടായിരുന്നു ആദ്യ ആക്രമണങ്ങള്‍. ഇറാന്റെ പ്രാദേശിക സ്വാധീനം കുറയ്ക്കുക, ആണവപദ്ധതികള്‍ തടയുക, ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈല്‍ ശേഷി തകര്‍ക്കുക എന്നിവയാണ് ഇസ്രായേല്‍ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
ഇതില്‍ പകുതിയും കൈവരിച്ചെന്നാണ് നെതന്യാഹു വ്യക്തമാക്കിയത്.

ഇറാന്റെ സൈനിക ശേഷിയില്‍ ഗണ്യമായ നാശം വരുത്താന്‍ ഇസ്രായേലിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് മിസൈല്‍ സംവിധാനങ്ങളും സൈനിക അടിസ്ഥാനങ്ങളും ലക്ഷ്യമിട്ട ആക്രമണങ്ങള്‍ ഫലപ്രദമായി.അതേസമയം ഇറാന്‍ ഇപ്പോഴും പ്രത്യാക്രമണങ്ങള്‍ നടത്തുന്നതിനാല്‍ യുദ്ധം അവസാനഘട്ടത്തിലെത്തിയെന്ന് പറയാനാകില്ലെന്നാണ് അന്താരാഷ്ട്ര നിരീക്ഷകര്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

ഞാന്‍ കരുതുന്നത് ഇറാനിയന്‍ ഭരണകൂടം ആന്തരികമായി തകര്‍ന്നു കഴിഞ്ഞു. അവരുടെ സൈനിക ശേഷി തകര്‍ക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങള്‍ തുടരുകയാണ്. മിസൈല്‍ കപ്പാസിറ്റിയും ആണവശേഷിയും തകര്‍ക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. നെതന്യാഹു വ്യക്തമാക്കി.



