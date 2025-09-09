ചൊവ്വ, 9 സെപ്‌റ്റംബര്‍ 2025
ഇന്ത്യ റഷ്യയില്‍ നിന്ന് നേടുന്നത് രക്തപ്പണം: ഇന്ത്യക്കെതിരെ വീണ്ടും ട്രംപിന്റെ വ്യാപാര ഉപദേഷ്ടാവ് പീറ്റര്‍ നവാരോ

അത് രക്തപ്പണമാണ്. ആളുകള്‍ മരിക്കുകയാണ്

സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified ചൊവ്വ, 9 സെപ്‌റ്റംബര്‍ 2025 (11:20 IST)
റഷ്യയില്‍ നിന്നുള്ള എണ്ണ വാങ്ങല്‍ സംബന്ധിച്ച് ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരായ ആക്രമണം തുടര്‍ന്ന് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപിന്റെ വ്യാപാര ഉപദേഷ്ടാവ് പീറ്റര്‍ നവാരോ. റഷ്യ ഉക്രെയ്ന്‍ ആക്രമിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇന്ത്യ വലിയ അളവില്‍ റഷ്യന്‍ എണ്ണ വാങ്ങിയിരുന്നില്ല. അത് രക്തപ്പണമാണ്. ആളുകള്‍ മരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങളോട് നാണക്കേട് തോന്നുന്നു- നവാരോ എക്‌സില്‍ പങ്കുവച്ച പോസ്റ്റില്‍ പറയുന്നു.

അതേസമയം യൂറോപ്യന്‍ യൂണിനുമായി ഇന്ത്യയുടെ വ്യാപാരക്കരാര്‍ യാഥാര്‍ത്ഥ്യത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ഇന്ത്യ- യൂറോപ്യന്‍ യൂണിയന്‍ സ്വതന്ത്ര വ്യാപാരക്കാരാര്‍ ചര്‍ച്ചകളുടെ അടുത്തഘട്ടം ഇന്ത്യയില്‍ നടക്കും. ഈ വര്‍ഷം അവസാനത്തോടെ കരാറിന് അന്തിമരൂപം നല്‍കാനാണ് നീക്കം. ചരക്കുകള്‍, സേവനങ്ങള്‍, നിക്ഷേപം, ഡിജിറ്റല്‍ വ്യാപാരം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിലാണ് സ്വതന്ത്ര വ്യാപാര കരാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചര്‍ച്ചകള്‍ നടന്നത്. ചര്‍ച്ചകള്‍ വിജയിച്ചാല്‍ യൂറോപ്യന്‍ നേതാക്കളെ റിപ്പബ്ലിക് ദിന അതിഥികളായി ക്ഷണിക്കും.

കരാര്‍ യാഥാര്‍ത്ഥ്യമായാല്‍ യൂറോപ്യന്‍ യൂണിയനിലെ 27 രാജ്യങ്ങളിലെ വിപണികള്‍ ഇന്ത്യയ്ക്ക് തുറന്നു കിട്ടും. നേരത്തെ യൂറോപ്പിലെ പ്രധാന രാജ്യമായ യുകെയുമായുള്ള വ്യാപാരക്കാരാര്‍ ഇന്ത്യ ഒപ്പുവച്ചിരുന്നു. അതേസമയം പ്രതികാരചുങ്കത്തില്‍ നിന്ന് പിന്നോട്ടില്ലെന്ന് അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ്. ഇന്ത്യ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങളുടെ തീരുവാ ഇനിയും ഉയര്‍ത്തുമെന്ന് ട്രംപ് പറഞ്ഞു. ട്രംപിന്റെ തീരുവ നേരിടുന്നതിനായി ബ്രിക്സ് രാജ്യങ്ങളുടെ ഉച്ചകോടി ഇന്ന് വെര്‍ച്വലായി നടക്കും.


