രേണുക വേണു|
Last Modified വ്യാഴം, 27 നവംബര് 2025 (17:11 IST)
പാക്കിസ്ഥാന് മുന് പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാന് ഖാന് സുരക്ഷിതനാണെന്ന അവകാശവാദവുമായി ആദിയാല ജയില് അധികൃതര്. ഇമ്രാന്റെ സുരക്ഷയ്ക്ക് പ്രശ്നമില്ലെന്നു ജയില് അധികൃതര് പറഞ്ഞതായി മാധ്യമങ്ങള് റിപ്പോര്ട്ടു ചെയ്തു.
ജയിലില് തടവില് കഴിയുന്ന ഇമ്രാന് ഖാന് കൊല്ലപ്പെട്ടെന്ന് അഭ്യൂഹങ്ങള് ഉയര്ന്നിരുന്നു. ഇമ്രാന് ദുരൂഹസാഹചര്യത്തില് കൊല്ലപ്പെട്ടെന്നും മൃതദേഹം മാറ്റിയെന്നും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെയും ബലൂചിസ്ഥാനിലെയും ചില സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലാണ് ആദ്യം വാര്ത്ത പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്. ഈ വാര്ത്ത അടിസ്ഥാനരഹിതമെന്നാണ് ജയില് അധികൃതര് അറിയിക്കുന്നത്. മരണവാര്ത്ത പ്രചരിപ്പിച്ചവരെ കണ്ടെത്താന് അന്വേഷണം നടത്തും.
ഇമ്രാന് ഖാനെ ജയിലില് സന്ദര്ശിക്കാന് നേതാക്കള്ക്കും കുടുംബാംഗങ്ങള്ക്കും അവസരം ഒരുക്കണമെന്ന് ഇമ്രാന്റെ പാര്ട്ടിയായ പാകിസ്ഥാന് തെഹ്രികെ ഇന്സാഫ് (പിടിഐ) പാര്ട്ടി ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇമ്രാന് ഖാന്റെ ആരോഗ്യം, സുരക്ഷ, നിലവിലെ അവസ്ഥ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് ഔദ്യോഗിക തലത്തില് പ്രസ്താവന പുറപ്പെടുവിക്കണമെന്നും പിടിഐ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട്.