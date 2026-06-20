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  4. Five killed in southern lebanon as israel violates ceasefire
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Saturday, 20 June 2026 (15:23 IST)

വെടിനിർത്തൽ കരാർ വന്ന് മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം, തെക്കൻ ലെബനനിൽ വൻ ആക്രമണവുമായി ഇസ്രായേൽ, 5 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു

Lebanon attack, Israel Invasion, Hezbollah- Israel ceasefire, US- Iran
BY: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Publish: Sat, 20 Jun 2026 (15:23 IST) Updated: Sat, 20 Jun 2026 (15:25 IST)
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ഇസ്രായേലും ഹിസ്ബുള്ളയും തമ്മിലുള്ള പുതിയ വെടിനിര്‍ത്തല്‍ കരാര്‍ പ്രാബല്യത്തില്‍ വന്ന് മണിക്കൂറുകള്‍ക്കകം തെക്കന്‍ ലെബനനില്‍ വ്യോമാക്രമണം നടത്തി ഇസ്രായേല്‍. ശനിയാഴ്ച പുലര്‍ച്ചെ നടത്തിയ വ്യോമ- ഡ്രോണ്‍ ആക്രമണങ്ങളില്‍ അഞ്ച് പേര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി ലെബനന്റെ ഔദ്യോഗിക വാര്‍ത്ത ഏജന്‍സിയായ എന്‍എന്‍എ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു. വെള്ളിയാഴ്ച വൈകീട്ടോടെയായിരുന്നു യുഎസിന്റെയും ഖത്തറിന്റെയും മധ്യസ്ഥതയില്‍ വെടിനിര്‍ത്തല്‍ കരാറില്‍ ഇസ്രായേലും ഹിസ്ബുള്ളയും ഒപ്പുവെച്ചത്.
 
അറബ്‌സലീം നഗരത്തില്‍ നടത്തിയ വ്യോമാക്രമണത്തിലാണ് അഞ്ച് പേര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടത്. മേഖലയിലെ ജനവാസകേന്ദ്രങ്ങള്‍ക്കും വീടുകള്‍ക്കും നേരെ ഇസ്രായേല്‍ ബോംബാക്രമണം നടത്തി. വെടിനിര്‍ത്തല്‍ പ്രഖ്യാപനത്തിന് തൊട്ടുമുന്‍പ് തെക്കന്‍ ലെബനനില്‍ ഹിസ്ബുള്ള നടത്തിയ ആക്രമണങ്ങളില്‍ 4 ഇസ്രായേല്‍ സൈനികര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെ തന്നെ ഇസ്രായേല്‍ നടത്തിയ പ്രത്യാക്രമണങ്ങളില്‍ 47ലധികം ലെബനന്‍ പൗരന്മാര്‍ കൊല്ലപ്പെടുകയും നൂറിലധികം പേര്‍ക്ക് പരിക്കേല്‍ക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
 
 അതേസമയം ഇപ്പോഴുണ്ടായ വെടിനിര്‍ത്തല്‍ ലംഘനത്തെ ക്കുറിച്ച് ഇസ്രായേലോ ഹിസ്ബുള്ളയോ പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല. യുഎസ്- ഇറാന്‍ സമാധാന കരാറില്‍ ലെബനനിലെ വെടിനിര്‍ത്തലും മുഖ്യവിഷയമാണ്. അതിനാല്‍ തന്നെ ഇസ്രായേലിന്റെ കരാര്‍ ലംഘനം പശ്ചിമേഷ്യന്‍ സമാധാന ചര്‍ച്ചകളെയും ബാധിച്ചേക്കാം.
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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