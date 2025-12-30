രേണുക വേണു|
കിഴക്കന് ഏഷ്യന് മേഖലയെ മുള്മുനയില് നിര്ത്തി തായ്വാന് ദ്വീപിന് ചുറ്റുമുള്ള ചൈനയുടെ വന്തോതിലുള്ള സൈനികാഭ്യാസം രണ്ടാം ദിനത്തിലേക്ക് കടന്നു. 'ജസ്റ്റിസ് മിഷന് 2025' എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ഈ സൈനിക നീക്കം തായ്വാനെ പൂര്ണ്ണമായും ഒറ്റപ്പെടുത്താനുള്ള ചൈനയുടെ പരീക്ഷണാര്ത്ഥമുള്ള ഉപരോധശ്രമമായാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. മേഖലയിലെ സമാധാന അന്തരീക്ഷം തകര്ക്കുന്നതാണ് ചൈനയുടെ നടപടിയെന്നാണ് അന്താരാഷ്ട്ര നിരീക്ഷകര് വിലയിരുത്തുന്നത്. തായ്വാനിലെ പ്രധാന തുറമുഖങ്ങളായ കീലുങ് (വടക്ക്), കഹ്സിയുങ് (തെക്ക്) എന്നിവ ലക്ഷ്യം വെച്ചുള്ള നീക്കങ്ങള്ക്കാണ് ചൈനീസ് സൈന്യം (PLA) രണ്ടാം ദിനം മുന്ഗണന നല്കിയത്.
തായ്വാന് 11.1 ബില്യണ് ഡോളറിന്റെ റെക്കോര്ഡ് ആയുധക്കൈമാറ്റത്തിന് അമേരിക്ക
അനുമതി നല്കിയതിന് പിന്നാലെയാണ് തായ്വാന് മുകളില് ചൈനീസ് സൈനികാഭ്യാസം ആരംഭിച്ചത്. അതേസമയം തായ്വാന് നേരെ ആക്രമണമുണ്ടായാല് സൈനികമായി ഇടപെടുമെന്ന് ജാപ്പനീസ് പ്രധാനമന്ത്രി സനേ തകായ്ച്ചി വ്യക്തമാക്കിയതാണ് മേഖലയെ സംഘര്ഷത്തിലേക്കാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ചൈനീ നടപടിയെ ലക്ഷ്യബോധമില്ലാത്ത പ്രകോപനമെന്നാണ് തായ്വാന് പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം വിശേഷിപ്പിച്ചത്. സൈനിക നീക്കത്തെ തുടര്ന്ന് തായ്വാനില് 80ലധികം വിമാനസര്വീസുകള് റദ്ദാക്കുകയും അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനങ്ങള് റൂട്ട് മാറ്റി പറക്കാന് നിര്ബന്ധിതമാവുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
2022-ന് ശേഷം തായ്വാന് ചുറ്റും ചൈന നടത്തുന്ന ആറാമത്തെ വലിയ സൈനിക നീക്കമാണിത്. മുന്പത്തെ അഭ്യാസങ്ങളില് നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി, തായ്വാന്റെ സമുദ്രാതിര്ത്തിക്കുള്ളിലേക്ക് കടന്നുകയറുന്ന തരത്തിലുള്ള തന്ത്രങ്ങളാണ് ഇത്തവണ ചൈന പ്രയോഗിക്കുന്നത്. ഇത് മേഖലയിലെ നിലവിലുള്ള 'സ്റ്റാറ്റസ് ക്വോ' തകര്ക്കുന്നതും ഭാവിയില് ഒരു പൂര്ണ്ണ തോതിലുള്ള അധിനിവേശത്തിന് മുന്നോടിയുമാണെന്നാണ് വിദഗ്ദ്ധര് മുന്നറിയിപ്പ് നല്കുന്നത്.